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蘇迪曼盃／嚇前球后山口茜一身冷汗 許玟琪：上場前沒想太多

中央社／ 台北2日電
許玟琪。聯合報系資料照
許玟琪。聯合報系資料照

BWF蘇迪曼羽球混合團體賽，中華隊在8強賽以0比3不敵日本遭淘汰，不過擔任第3點女單的許玟琪，險些演出大逆轉，嚇得前球后山口茜一身冷汗，成為今天比賽最大亮點。

世界排名第23名的許玟琪，和世界排名第4的前球后山口茜同為27歲，2人今天是生涯首度交手，不過在許玟琪上場前，中華隊已經以0比2被聽牌，也讓她成了續命關鍵。

儘管首局許玟琪很快以9比21落敗，但後2局卻嚇出對手一身冷汗，先以21比17扳回一局，第3局也是和對手拉鋸到比賽尾聲才以18比21敗下陣來。

許玟琪今天接受中央社記者訪問時表示，其實上場前沒有想太多，也沒想過自己是關鍵點，「只是想說對手實力本來就在我之上，排名也比我高很多，所以只能努力去衝擊對方。」

許玟琪表示，第1局是自己打太爛，加上是順風邊，所以一開賽失誤就非常多，加上對手節奏很快，才會一下就落敗。

「不過從第2局換邊後，我位於逆風處，球就比較好打，我試著打出自己控制球的特色，盡量跟上對手速度，才能把戰況追回1局。至於第3局後段，只能說自己有點太急躁，才會頻頻發生失誤，經驗還是差了點。」許玟琪說。

目前就讀國立陽明交通大學財務金融研究所的許玟琪，上半年因為要兼顧學業，比賽打得比較少，目前預計7月開始會增加出國參賽的時間。

許玟琪笑說：「現在比賽打得比較少，只能透過以賽代訓的方式，找出自己的缺點在哪裡，希望能在下一場比賽改進。」許玟琪下一戰將參加5月6日開的台北羽球公開賽。

山口茜 羽球 許玟琪

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