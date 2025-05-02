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定向越野／中華健兒赴日本名古屋挑戰今年首項世界排名賽

聯合報／ 即時報導
中華隊由定向越野協會理事長沈永賢領軍，赴日本名古屋挑戰今年首項世界定向越野排名賽。圖／中華民國定向越野協會提供
中華隊由定向越野協會理事長沈永賢領軍，赴日本名古屋挑戰今年首項世界定向越野排名賽。圖／中華民國定向越野協會提供

今年的定向越野國際賽事是以中距離山林定向為主流，日本定向越野總會在名古屋舉辦OLC Looper 50周年紀念暨第30屆根上高原杜鵑花節定向越野錦標賽，台灣定向越野好手也於今天（2日）由中華民國定向越野協會理事長沈永賢率隊出征，已抵達日本，準備參加明天起展開的一連3天賽事。

中華隊此行由資深教練林志遠督軍，定向越野秘書長陳薇婷擔任管理，陣中除有6位男、女菁英好手蔡朋憲、馬金言、曹肇珅、黃敏惠、吳思穎、吳佳芸參賽外，即將於8月進軍成都世界運動會的教練陳俊民與女選手林弱水也同行進行賽前培訓。

另外，今年甫升上菁英組的東華大學好手謝品昇與中正大學女將蔡品珊，及去年亞青賽表現優異的金陵女中選手鍾舒宇也同行參賽。隊中還有一位隱藏版好手定向越野協會副理事長鍾馨原，挑戰個人首場國際山來定向越野賽事。而定向越野協會為照料選手，也安排有運動傷害防護員周思諭同行。

賽事從3日展開，首場中距離賽在岐阜県恵那市進行，4日比賽移師岡崎中央公園，5日比賽在名古屋昭和森林公園。連續3場中距離賽對台灣選手來說是很大的挑戰，但大家對於能密集參加中距離賽事，仍是鬥志高昂，希望能奪得佳績。

中華隊

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