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全大運／林仲威400公尺跨欄摘金 亞錦賽拚奪牌

中央社／ 台南2日電
114年全國大專校院運動會2日進行公開男子組400公尺跨欄決賽，台灣體育運動大學林仲威（前）以50秒60完成3連霸，他表示，鳴槍出發後就遇到小狀況，所幸後來在第3個欄架時調整回來。中央社
114年全國大專校院運動會2日進行公開男子組400公尺跨欄決賽，台灣體育運動大學林仲威（前）以50秒60完成3連霸，他表示，鳴槍出發後就遇到小狀況，所幸後來在第3個欄架時調整回來。中央社

台灣體育運動大學林仲威今天在全國大專校院運動會公開男子400公尺跨欄決賽，以50秒60摘金，雖然未創生涯最佳，但他表示，原本目標就鎖定5月亞錦賽，希望能奪得獎牌。

林仲威在今年大專田徑公開賽男子400公尺跨欄準決賽，首度跑進50秒內，並在決賽飆出49秒84，位居歷年第5傑。

由長榮大學承辦的全大運，田徑賽事在台南市立永華田徑場進行，林仲威今天在公開男子組400公尺跨欄決賽，以50秒60完成3連霸。

不過，林仲威在鳴槍出發後遇到小狀況，他接受媒體聯訪時表示，起跑後速度提升太快，步伐卻太小，導致碰到第1個欄架，所幸後來在第3個欄架時調整回來。

林仲威指出，原本全大運就希望放開去跑，不要想太多， 「這個成績還算可以接受」。他提到，接下來將征戰大阪木南道孝田徑挑戰賽、亞洲田徑錦標賽，目標將鎖定亞錦賽，希望能站上頒獎台。

全大運 尺跨欄 田徑

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