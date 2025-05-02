蘇迪曼盃／周天成、許玟琪都吞敗 中華隊連8屆止步8強

在中國大陸廈門舉行的2025蘇迪曼盃羽球團體賽今天展開8強淘汰賽，中華隊8強賽遭遇強敵日本，在前三點的混雙、男單、女單賽事中，中華隊分別派出葉宏蔚／胡綾芳、周天成與許玟琪把關，但最終遭日本隊連拿3點，以0：3敗下陣來，繼2021年後再度於8強賽遭到日本擋道，也是連續8屆止步八強。

今年蘇迪曼盃我國與南韓、捷克、加拿大分在同組，在前兩戰連勝加拿大與捷克後，中華隊第三戰雖然不敵南韓，但仍是以分組第二名再度晉級到8強賽，並且在抽籤決定對戰組合後，中華隊繼2021年後再度在8強賽遭遇日本。

已經連續5屆賽事都闖進到8強的日本，這次賽事同樣是精銳盡出，在今天的8強賽中首點混雙就派出綠川大輝 / 五十嵐有紗出戰我國葉宏蔚／胡綾芳，最終以兩個21：18直落二取勝，為日本隊先搶下首點。

第二點男單中華隊則是由一哥周天成出戰世界排名第16名的渡邊航貴，雙方過去4度交手雖然由周天成取得3勝1敗對戰優勢，但今天再度碰頭渡邊航貴卻是一路壓著周天成打，周天成在失誤過多的情況下，首局以13：21被對手搶先拿下。

第二局周天成則是一路緊咬比分，並且在局末的幾顆關鍵球都打出讓渡邊航貴難以防守的刁鑽球路，追到19：19平手，並以22：20逆轉扳平戰局，只可惜決勝局周天成出現體能下滑的狀況，讓渡邊航貴以21：14幫助日本連搶兩點聽牌。

第三點中華隊則是派出許玟琪出戰前世界球后山口茜，雙方生涯還不曾有過交手紀錄，儘管首局山口茜以21：9拿下，但第二局許玟琪也展現極佳韌性，以21：17扳平戰局，決勝局雙方更是一路拉鋸，許玟琪甚至還在該局中段保持領先，不過山口茜卻在12：13落後時打出一波4：0攻勢逆轉，最終也以21：18勝出，幫助日本隊連拿3點挺進4強，中華隊則是連續8屆止步8強。