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全大運／逢「三」就摘金 台師大鍾欣儒400欄破最佳奪金

聯合報／ 記者劉肇育／台南即時報導
台師大鍾欣儒近兩場比賽都刷新生涯最佳紀錄，並在今天奪下全大運生涯首金。記者劉肇育／攝影
台師大鍾欣儒近兩場比賽都刷新生涯最佳紀錄，並在今天奪下全大運生涯首金。記者劉肇育／攝影

面對永華田徑場內高達38度的高溫，114年全大運田徑賽最後一天賽程，仍在上午的公開女子400公尺跨欄決賽傳來佳績，台師大鍾欣儒繼3月底的大專錦跑出59秒13生涯最佳成績後，今天再以59秒07的成績再度刷新個人最佳並奪下生涯首面全大運金牌。

114年全大運今年在長榮大學舉行並將在今天閉幕，而最後一天仍有不少賽程仍在進行中，在台南永華田徑場進行的田徑賽事，上午最後一場賽事為400公尺跨欄，比賽時場內溫度顯示高達38度，體感溫度更是飆破40度，讓不少選手都直呼熱昏頭。

不過在公開女組400公尺跨欄決賽，今年開季狀況極佳的台師大鍾欣儒，繼三月底在大專錦生涯首度跑進1分鐘內，以59秒13登上我國歷年第9傑後，今天的決賽她在跨過最後一個欄架後再度遙遙領先其他選手，最終以59秒07再度刷新生涯最佳，擺脫過去兩年都第四名的陰影，奪下全大運生涯首金。

鍾欣儒賽後直言，其實這次賽前設定的目標是跑到58秒，甚至是57秒，不過因為天氣真的太熱，昨天預賽跑到後段身體就已經軟軟的，今天到最後100公尺也沒掌握很好，雖然衝出最佳成績，但沒有到很開心。

台師大鍾欣儒（左2）近兩場比賽都刷新生涯最佳紀錄，並在今天奪下全大運生涯首金。記者劉肇育／攝影
台師大鍾欣儒（左2）近兩場比賽都刷新生涯最佳紀錄，並在今天奪下全大運生涯首金。記者劉肇育／攝影

不過鍾欣儒也坦言，在去年學妹易柏安加入後，過去都一個人訓練的她多了一個互相鼓勵的隊友和良性競爭對象，是激勵她不斷進步的關鍵，她也直言希望接下來的台灣田徑公開賽能夠跑出58秒內的成績，直衝亞運參賽標準，「我國三、高三都拿全中運金牌，現在大三也拿了金牌，希望明年能夠挑戰（徐）佩菁老師的57秒02紀錄（全大運大會紀錄）。」

至於男子400公尺跨欄我國歷年第5傑的台體大林仲威，今天則是在公開男組400公尺跨欄決賽，於第一欄就發生撞欄的狀況，所幸在第三欄後逐漸調回節奏，最終以50秒60完成三連霸。

賽後林仲威表示，由於今天是他全大運最後一項賽事，鳴槍起跑後就想把速度加上去，沒想到頻率變太快、腳步變太小，導致前兩欄節奏亂掉，不過對於這成績也算是能接受，「接下來要到日本參賽，再來就是亞錦賽，目標當然就是奪牌。」

全大運 田徑

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