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電競／Red Bull電競亞運國手石油王加入韓國T1《快打旋風6》陣容

聯合報／ 即時報導
Red Bull電競選手石油王，代表台灣出戰杭州亞運，本次將代表T1首戰今年的EVO Japan ，力拚前二。圖／Red Bull提供
Red Bull電競選手石油王，代表台灣出戰杭州亞運，本次將代表T1首戰今年的EVO Japan ，力拚前二。圖／Red Bull提供

電競圈傳來重磅消息，Red Bull電競選手、杭州亞運國手石油王Oil King林立偉，正式加入韓國電競傳奇隊伍T1，成為《快打旋風6》的代表選手。石油王披上T1戰服後的首戰將是 5月9至11日的EVO JAPAN，盼能再創佳績；而Red Bull Kumite台灣冠軍JZJZ曾家鎮也被T1簽下，成為《餓狼傳說》的代表選手，T1戰隊繼《鐵拳》賽事後擴大格鬥遊戲戰線，盼能在電競世界盃取得佳績。

石油王，以其在《快打旋風》系列遊戲中的精湛技藝聞名，近年他在國際賽場上持續累積戰果，包括2018年的 Capcom Pro Tour（CPT） 中國大陸西安站冠軍、2019 年的CPT泰國站冠軍，以及2022年的CPT WW Asia East Final冠軍，這些穩定且優異的表現，最終在2023年達到高峰，成功奪下EVO Japan冠軍，並代表台灣出戰杭州亞運，奪得銅牌。

Red Bull電競選手、杭州亞運國手石油王Oil King林立偉，正式加入同屬Red Bull電競隊的韓國 T1。圖／Red Bull提供
Red Bull電競選手、杭州亞運國手石油王Oil King林立偉，正式加入同屬Red Bull電競隊的韓國 T1。圖／Red Bull提供

如今加入T1戰隊，石油王表示很高興加入傳奇戰隊，期待在完整支援下再創佳績；被問到即將再戰Evo Japan的心情，他則分享：「全球加入《快打旋風6》的玩家變多，參賽選手競爭更白熱化，今年Evo Japan選手更激增到超過 6000位，因此個人目標是調整好心態、專注比賽，期待力拚至少前二的成績，搶下EWC門票。」

T1，這支以《英雄聯盟》戰隊五度稱霸世界的傳奇戰隊，同時也是Red Bull合作的電競隊伍。目前除了《英雄聯盟》及《特戰英豪》的遊戲隊伍之外，在今天（2日）對外公告，一舉延攬石油王Oil King、ZJZ曾家鎮等格鬥遊戲好手，擴展《快打選風6》、《餓狼傳說》等遊戲版圖，看見其欲爭奪 EWC 電競世界盃的野心。

King 亞運 林立

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