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全中運／「王楊嬌創紀錄獎」 張雅佳破全國紀錄將獲100萬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
創紀錄獎發起人簡民惠。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎計畫提供
創紀錄獎發起人簡民惠。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎計畫提供

為期六天的114年全國中等學校運動會已於4月24日圓滿閉幕，本屆全中運共有22位選手打破大會紀錄，而明道高中游泳選手張雅佳在高女組200公尺仰式中以2分14秒56的驚人佳績打破了維持9年的全國紀錄，將獲得「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」100萬元的獎勵。 

王楊嬌體育賽事創紀錄獎今年受獎對象首度納入國、高中生，其中上周落幕的全中運也成為各界關注焦點，最終共有22位選手打破大會紀錄（相關成績紀錄仍應以114年全運會運動紀錄審查會公布之成績為準），且符合「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」的核獎標準，每人將可獲得10萬元的獎勵。

至於明道高中張雅佳在高女組200公尺仰式中以2分14秒56的驚人佳績打破了維持9年的全國紀錄，將獲得王楊嬌體育賽事創紀錄獎100萬元的獎勵。公益信託王楊嬌信望愛基金諮詢委員暨獎項發起人簡民惠除了對張雅佳致上祝賀外，也表示，「張雅佳所展現的運動員精神，是堅持不懈、相信自己，這份信念能在關鍵時刻爆發潛能。」

張雅佳受訪時也談到： 「並不覺得自己是有天份的選手，可以突然變得游很快，但是我可以每年都有在進步，就是雖然是一點一點，但只要我每年都有在進步，我還是可以破全國的。」

近年公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會攜手合作，以社會共榮為目標，積極推廣體育運動，簡民惠說： 「體育不僅是競技的表現，更是國家發展的重要磐石。健康的體魄和積極的運動文化，能夠增強社會凝聚力，並促進經濟發展。」

明道高中張雅佳在高女組200公尺仰式中以2分14秒56的驚人佳績打破了維持9年的全國紀錄，將獲得100萬元獎金。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎計畫提供
明道高中張雅佳在高女組200公尺仰式中以2分14秒56的驚人佳績打破了維持9年的全國紀錄，將獲得100萬元獎金。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎計畫提供

全中運 全運會

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