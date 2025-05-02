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世壯運開幕倒數挨轟官網資訊亂 執委會：點選均可查看

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
世壯運開幕倒數，台北市議員顏若芳在臉書批評世壯運官網資訊仍亂。圖／取自顏若芳臉書
世壯運開幕倒數，台北市議員顏若芳在臉書批評世壯運官網資訊仍亂。圖／取自顏若芳臉書

世壯運開幕倒數15天，台北市議員顏若芳指出，她查詢世壯運官網賽程資訊，35個運動項目，已有25個運動項目可以在官網上直接看到賽程，但仍有共計10項運動種類、13項運動科目賽程並未直接公布於世壯運官網。世壯運發言人郭音蘭表示，目前網頁上所提供的競賽資訊，皆滿足選手預訂機票及住宿，不至影響選手參賽權益。

顏若芳表示，她察看世壯運官網的賽程資訊是否完善，仍有共計10項運動種類、13項運動科目賽程並未直接公布於世壯運官網，而需點選備註文字中的超連結，才能看到賽程PDF文字檔。

她說，細查各項賽程的文字檔，竟發現仍有多個賽程，包括槌球、射擊、自由車、滾球、射箭等賽程文字檔，並未詳列出賽名單及逐個選手的出賽時程，簡單來說就是「我知道你的資格賽、分組賽、金牌賽是什麼時候，但我不知道我什麼時候要出戰」，有公布跟沒公布一樣。

另外，顏若芳表示，各項賽事的賽程文字檔，有些只有英文版、有些只有中文版，有些卻有雙語版。經向北市府詢問，竟發現各項運動類型的公布方式不同，是因為委辦廠商來不及更新，而針對賽程文字檔的語種和對戰資料錯漏，北市府則遲遲無法回覆，僅稱會盡快更新。

綜觀過往的國際賽事，從巴黎奧運到2017台北世大運，相關對戰賽程多是在賽前1個月陸續公布，如今世壯運開幕倒數，不僅賽程公布推遲，現在就算公布了也是亂公布一通、敷衍了事，根本是成事不足、敗事有餘。

世壯運發言人郭音蘭表示，選手名單與出賽資訊皆可依據世壯運官網查詢取得，以議員所提壁球項目為例，下方即有「詳細對戰表或出賽名單請點選此處下載檢視」的連結，點選後即可查看；至於田徑項目，只要點擊紫色「運動項目」欄位，即可查詢參賽名單；而在射箭部分，選手出賽時間均已公佈，選手皆須準時報到出賽，並無外界所指資訊紊亂情事。

郭音蘭說，2025雙北世壯運為我國史上參與人數最多的國際賽會，參賽選手不僅分齡，部分運動種類為求公平競爭亦有進行賽事分級，賽程編排方式繁雜，且需經國際總會審查核定。造成部分賽程缺漏，執委會將盡速修正，目前網頁上所提供之競賽資訊，皆滿足選手預訂機票及住宿，不至影響選手參賽權益。

世壯運開幕倒數，台北市議員顏若芳在臉書批評世壯運官網資訊仍亂。圖／取自顏若芳臉書
世壯運開幕倒數，台北市議員顏若芳在臉書批評世壯運官網資訊仍亂。圖／取自顏若芳臉書
世壯運開幕倒數，台北市議員顏若芳在臉書批評世壯運官網資訊仍亂。圖／取自顏若芳臉書
世壯運開幕倒數，台北市議員顏若芳在臉書批評世壯運官網資訊仍亂。圖／取自顏若芳臉書
民進黨台北市議員顏若芳。（本報資料照片）
民進黨台北市議員顏若芳。（本報資料照片）

北市府 運動 顏若芳

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