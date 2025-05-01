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羽球／蘇迪曼盃中華隊8強戰日本 力拚史上首次4強門票

中央社／ 記者黎建忠台北1日電
蘇迪曼盃中華隊男單主力林俊易。 法新社
蘇迪曼盃中華隊男單主力林俊易。 法新社

在中國廈門舉行的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，今晚進行8強抽籤；以預賽分組第2晉級的中華隊，將在8強首戰日本，很有機會一搏4強門票。

2025蘇迪曼盃（Sudirman Cup）經過5天分組預賽後，取4組前2名晉級8強淘汰賽；各組第1先排入籤表，各組第2在抽籤排入，根據賽事規定，預賽同組的國家，8強不會再對壘。

預賽A到D組的第1名依序為中國、韓國、日本、印尼，各組第2依序為泰國、中華、馬來西亞、丹麥。

經過抽籤後，8強對戰為中國對馬來西亞、日本對中華、丹麥對韓國、泰國對印尼。

日本在預賽都以5比0擊敗實力較差的法國、澳洲，但今天對上馬來西亞拚搶分組第1時，前2點混雙、男單都落敗，辛苦鏖戰後才以3比2逆轉獲勝；而明天日本將會是連2天出賽，相較之下，中華隊今天休兵1天，能獲得較佳的體能狀態。

中華隊總教練劉佳城今天告訴中央社記者，8強賽將毫無保留，一定要派出最佳陣容放手一搏，將較於其他各組的第1名，抽到日本算是相對有機會的對手。

日本在歷屆蘇迪曼盃羽球賽史上，共3次獲得亞軍，最近一次是2021年；中華隊連同本屆在內，則是連續8屆都晉級8強。

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