快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

拳擊／台北市青年盃退袁文俊 賴主恩以賽代訓放眼亞運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
賴主恩（右）、袁文俊（左）在台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手。圖／台灣職業拳擊協會提供
賴主恩（右）、袁文俊（左）在台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手。圖／台灣職業拳擊協會提供

台灣拳擊好手近年在國際舞台表現搶眼，其中兩屆奧運國手賴主恩今天在114年台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽與42歲的香港拳王袁文俊交手，最終由賴主恩快意勝出，他藉此以賽代訓，放眼2026年名古屋亞洲運動會。

賴主恩在杭州亞運63.5公斤級原本摘銀，後來因對手有禁藥問題遞補金牌，而巴黎奧運則在63.5公斤級打進16強，至於42歲的袁文俊外號「溫柔野獸」，是WBC超輕量級地區冠軍。

賴主恩、袁文俊今天在邀請組（140磅）對決，賴主恩以靈活的腳步和綿密快速的攻勢，順利獲勝，兩人多年前曾在台北市城市盃交手，也是由賴主恩獲勝，賴主恩表示，由於自己是屬於比較速度型跟技術型的選手，今天比賽在移動的方面也有很多的戰術，再配合自己的一些打法。

賴主恩今年4月上旬到芬蘭參加邀請賽，今天則是他今年參加的第二場比賽，他指出，在芬蘭是打65公斤級，因為發現對手身高較高，他也決定未來改打60公斤級，並為名古屋亞洲運動會備戰，「所以接下來降體重是個挑戰。」

賴主恩預計6月到荷蘭參加比賽，再到烏茲別克移地訓練，也會參加一些國際邀請賽，以及10月雲林全國運動會，朝名古屋亞洲運動會邁進。

這次比賽由教育部體育署指導，台灣職業拳擊協會主辦，比賽分為國中、高中、壯年、職業、邀請、一般和菁英組，台灣職業拳擊協會希望推展全民體育，提升拳擊運動技術水準，也感謝教育部運動發展基金支持基層賽事轉播，原住民族委員會主委曾智勇，也到場擔任頒獎嘉賓，為選手加油打氣。

賴主恩（右）、袁文俊（左）在台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手。圖／台灣職業拳擊協會提供
賴主恩（右）、袁文俊（左）在台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽交手。圖／台灣職業拳擊協會提供

拳擊 賴主恩 體育署

延伸閱讀

全大運／奧運國手客串教練 林郁婷：皇帝不急急死太監

陸與芬蘭合資首家鋰電池材料廠動工 瞄準新能源車需求

辦拳擊友誼賽打死人 拳擊俱樂部負責人判無罪

全中運／女子拳擊明德高中周席君 升高一不用適應期就摘金

相關新聞

全大運／奧運國手客串教練 林郁婷：皇帝不急急死太監

114年全大運本周在台南長榮大學舉行，今年不僅有不少世大運國手登場備戰，更有多名奧運國手轉換身分以教練角色在場邊指導或是...

拳擊／台北市青年盃退袁文俊 賴主恩以賽代訓放眼亞運

台灣拳擊好手近年在國際舞台表現搶眼，其中兩屆奧運國手賴主恩今天在114年台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽與42歲的香...

全大運／單屆橫掃4金2銅 莊佳龍盼跟上體操雙雄腳步

輔仁大學體操好手莊佳龍，去年首度參加全大運就橫掃3金、1銀、2銅佳績，今年再度參賽他更進一步，一舉拿下個人全能、地板、鞍...

全大運／只是吃了一堆苦 唐嘉鴻陪練王奕翔奪生涯首金

歷經兩度右腳十字韌帶斷裂傷勢，台灣師大男子體操選手王奕翔4年前在教練翁士航的建議下開始轉練吊環，並在今年全大運公開男吊環...

足球／梅西領軍也沒用 邁阿密國際美冠盃止步四強

梅西（Lionel Messi）為美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際贏得首座中北美洲及加勒比海足球協會冠軍盃的夢想今...

彰南運動中心新舊營運商無縫接軌 明起推免費體驗方案

彰化縣員林市彰南國民運動中心因彰化縣府與原廠商凱格大巨蛋運動公司終止營運契約，縣府已完成場館委託短期營運招標作業，新舊營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。