拳擊／台北市青年盃退袁文俊 賴主恩以賽代訓放眼亞運

台灣拳擊好手近年在國際舞台表現搶眼，其中兩屆奧運國手賴主恩今天在114年台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽與42歲的香港拳王袁文俊交手，最終由賴主恩快意勝出，他藉此以賽代訓，放眼2026年名古屋亞洲運動會。

賴主恩在杭州亞運63.5公斤級原本摘銀，後來因對手有禁藥問題遞補金牌，而巴黎奧運則在63.5公斤級打進16強，至於42歲的袁文俊外號「溫柔野獸」，是WBC超輕量級地區冠軍。

賴主恩、袁文俊今天在邀請組（140磅）對決，賴主恩以靈活的腳步和綿密快速的攻勢，順利獲勝，兩人多年前曾在台北市城市盃交手，也是由賴主恩獲勝，賴主恩表示，由於自己是屬於比較速度型跟技術型的選手，今天比賽在移動的方面也有很多的戰術，再配合自己的一些打法。

賴主恩今年4月上旬到芬蘭參加邀請賽，今天則是他今年參加的第二場比賽，他指出，在芬蘭是打65公斤級，因為發現對手身高較高，他也決定未來改打60公斤級，並為名古屋亞洲運動會備戰，「所以接下來降體重是個挑戰。」

賴主恩預計6月到荷蘭參加比賽，再到烏茲別克移地訓練，也會參加一些國際邀請賽，以及10月雲林全國運動會，朝名古屋亞洲運動會邁進。