拳擊／台北市青年盃退袁文俊 賴主恩以賽代訓放眼亞運
台灣拳擊好手近年在國際舞台表現搶眼，其中兩屆奧運國手賴主恩今天在114年台北市青年盃暨全國職業拳擊菁英錦標賽與42歲的香港拳王袁文俊交手，最終由賴主恩快意勝出，他藉此以賽代訓，放眼2026年名古屋亞洲運動會。
賴主恩在杭州亞運63.5公斤級原本摘銀，後來因對手有禁藥問題遞補金牌，而巴黎奧運則在63.5公斤級打進16強，至於42歲的袁文俊外號「溫柔野獸」，是WBC超輕量級地區冠軍。
賴主恩、袁文俊今天在邀請組（140磅）對決，賴主恩以靈活的腳步和綿密快速的攻勢，順利獲勝，兩人多年前曾在台北市城市盃交手，也是由賴主恩獲勝，賴主恩表示，由於自己是屬於比較速度型跟技術型的選手，今天比賽在移動的方面也有很多的戰術，再配合自己的一些打法。
賴主恩今年4月上旬到芬蘭參加邀請賽，今天則是他今年參加的第二場比賽，他指出，在芬蘭是打65公斤級，因為發現對手身高較高，他也決定未來改打60公斤級，並為名古屋亞洲運動會備戰，「所以接下來降體重是個挑戰。」
賴主恩預計6月到荷蘭參加比賽，再到烏茲別克移地訓練，也會參加一些國際邀請賽，以及10月雲林全國運動會，朝名古屋亞洲運動會邁進。
這次比賽由教育部體育署指導，台灣職業拳擊協會主辦，比賽分為國中、高中、壯年、職業、邀請、一般和菁英組，台灣職業拳擊協會希望推展全民體育，提升拳擊運動技術水準，也感謝教育部運動發展基金支持基層賽事轉播，原住民族委員會主委曾智勇，也到場擔任頒獎嘉賓，為選手加油打氣。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言