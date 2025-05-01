全大運／奧運國手客串教練 林郁婷：皇帝不急急死太監

114年全大運本周在台南長榮大學舉行，今年不僅有不少世大運國手登場備戰，更有多名奧運國手轉換身分以教練角色在場邊指導或是督軍，其中巴黎奧運女子拳擊金牌好手林郁婷就直言，從選手轉入教練身分在場邊指導最大的不同感就是「皇帝不急、急死太監」。

今年全大運在長榮大學舉行，不少國內頂尖好手都齊聚一堂同場競技，其中包括奧運國手湯智鈞、戴宇軒、林子翔、邱意晴、李彩綺、張博雅、林昱堂、甘家葳、丁華恬、陳玟卉、方莞靈都參賽，至於「舉重女神」郭婞淳也在舉重場邊當起觀眾和攝影師，而更有不少選手轉換身分客串教練。

其中「柔道男神」楊勇緯就連續兩年帶領台體大柔道隊出賽，並坐在場邊指導席，他說：「從奧運完後我都留在學校看選手狀況，今年對他們的掌握度又更高一點。柔道比賽過程中有可能因為一些小疏忽就輸掉比賽，這不代表選手實力不好，而是要保持專注，我也都提醒他們這一點，他們也幾乎都能做到。」

楊勇緯也認為，在指導選手的過程中對於自己的選手身分確實也有很大的幫助，除了能夠學到不同選手的特長外，透過與選手的討論過程，更能達到教學相長的好處，而不是讓選手單方面的接收訊息。

至於「拳后」林郁婷則直言，在場邊指導跟上場比賽的最大不同之處就是「皇帝不急、急死太監」，「今天算是教練初體驗，在這邊真的滿累的，剛剛我甚至還偷偷看了一下自己心率大概是多少。當選手的話就是做好自己本分，但當教練真的要考慮太多因素，不僅是場上戰術，還有策略上的角力，真的滿不容易的。」

而黃筱雯也表示，要從接受指令的選手變成給予指令的教練，確實不是一件容易的事情，「有時候就會想不知道自己的戰術怎麼樣能幫助選手拿下勝利，我覺得他們有做到我的指令，但可是最終沒有贏的時候，就會跟著他們一起失落，但這本來就是拳擊場上的一個進步和需要學習的關卡，畢竟我也不可能一直在當選手，或是一直贏得比賽，有時候轉換成教練的角度時，也是一種學習。」