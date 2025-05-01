全大運／單屆橫掃4金2銅 莊佳龍盼跟上體操雙雄腳步

輔仁大學體操好手莊佳龍，去年首度參加全大運就橫掃3金、1銀、2銅佳績，今年再度參賽他更進一步，一舉拿下個人全能、地板、鞍馬與雙槓4面金牌，加上吊環與單槓也都收下銅牌，進入國訓中心培訓已經4年多的他也直言，未來希望能跟上兩位學長李智凱、唐嘉鴻的腳步，在國際賽男團競賽中幫忙貢獻分數。

從高中時期就進入到國訓中心培訓的莊佳龍，是我國備受期待的新生代體操好手，去年首度參加全大運他就一鳴驚人，在個人全能、地板、單槓都拿下金牌，參加的7個項目中僅有雙槓拿下第6名無緣頒獎台。

而今年莊佳龍再戰全大運，再度進帳6面獎牌，其中包括4面金牌，談到個人狀態，他說：「其實整體還算不錯，這次的準備時間有比較長一點，從年初的亞錦賽選拔開始到這次世大運選拔，準備了蠻長一段時間。」

已確定取得世大運國手資格的莊佳龍，也將在7月首度一圓世大運國手夢，並希望能夠力拚晉級決賽，尤其是最有信心的地板項目，「不過我覺得自己還是不夠穩定，流暢度和質量也都還要加強。」

目前在國訓中心由李一白教練執教的莊佳龍，下月也將代表我國參加亞錦賽，甚至希望能夠衝擊明年亞運國手資格，跟上兩位學長李智凱、唐嘉鴻的腳步，「他們兩個對我的幫助很大，嘉鴻哥在單槓部分輔助我，包括我的飛行動作可能沒那麼好，他都會提醒我，至於凱哥在鞍馬方面也告訴我很多可以調整的地方，他們兩個對我的幫助都很大，希望未來在國際賽能夠一起比成隊競賽，也希望自己能夠在分數上有所幫助。」