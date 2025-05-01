全大運／只是吃了一堆苦 唐嘉鴻陪練王奕翔奪生涯首金
歷經兩度右腳十字韌帶斷裂傷勢，台灣師大男子體操選手王奕翔4年前在教練翁士航的建議下開始轉練吊環，並在今年全大運公開男吊環決賽以14.125分中斷國北教大林冠儀的2連霸業，對於在28歲時才拿下生涯首面全大運個人賽金牌，王奕翔賽後直言，「很多人問我為什麼突然變強，我都說，我只是吃了很多肉、高蛋白、水，還有一堆苦。」
過去專項是地板與跳馬的王奕翔，曾在106學年度代表宜蘭大學在全大運拿下跳馬銀牌，不過之後他兩度遭遇右腳十字韌帶斷裂重傷，並在進入台師大後，於4年前在教練翁士航的建議下轉練吊環，但過去兩年他都敗給國北教大「吊環王子」林冠儀，直到今年才以14.125分的表現奪下全大運生涯個人賽首金。
談到兩度受傷到轉練吊環後開始增重、增肌，王奕翔坦言那段日子確實是吃了不少苦，「老師覺得我爆發力好，力量也不會太差，建議我開始練吊環，之後就開始吃課表、增重撐肌肉量，那兩、三年幾乎沒什麼比賽，就比一些國內比賽，因為腳的關係，下法也都沒有做太難，會跟對手有一些落差，但老師都跟我說不要急，老師希望我的回歸是要衝擊獎牌，而不是只是回歸比賽。」
王奕翔指出，在受傷那段時間確實也想過放棄，不過最終他不但選擇繼續堅持，過去還曾因為跳馬轉體落地導致十字韌帶斷裂的他，這次全大運吊環下馬也特別選擇了720度轉體下法，最終也成功戰勝心魔。
談起這段從受傷到奪金的過程，王奕翔說：「我的辛苦可能只有翁老師、嘉鴻學長知道，有很多人都開玩笑說你是吃了什麼，為什麼變那麼強，我都說，我只是吃了很多肉、高蛋白、水，還有一堆苦，每個人在休息我就是在狂操力量，熬了好幾年，終於比較有好的成績出現。」
而王奕翔也選擇將那段苦日子用紋身的方式留在身體紀念，在第一次十字韌帶斷裂傷勢後，他在後背刺下了一個高跪姿穿著盔甲、手拿斧頭，背上有雙大翅膀的浩克，象徵重新起身飛翔，至於左手臂上則是紋上象徵天使與惡魔的「決策者」圖案，「小時候看卡通，都會看到一個天使、惡魔在拉鋸，這是刺青師幫我想的，我覺得蠻酷的，提醒我做一些決定時要快一點，不要糾結那麼久。」
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