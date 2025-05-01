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足球／梅西領軍也沒用 邁阿密國際美冠盃止步四強

中央社／ 佛州勞德岱堡30日綜合外電報導
梅西。 美聯社
梅西。 美聯社

梅西Lionel Messi）為美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際贏得首座中北美洲及加勒比海足球協會冠軍盃的夢想今天宣告破滅，終場溫哥華白浪3比1獲勝，以兩回合5比1挺進決賽。

法新社報導，中北美洲及加勒比海足球協會冠軍盃（CONCACAF Gold Cup）另一組四強賽，由墨西哥勁旅藍十字（Cruz Azul）對上新萊昂自治大學老虎（Tigres UANL），兩隊第一回合打完1比1，明天戰完第二回合後，勝者將與溫哥華白浪（VancouverWhitecaps）爭冠。

邁阿密國際（Inter Miami）首回合0比2落後，但今天第二回合開踢才9分鐘，西班牙後衛艾爾巴（JordiAlba）就首開紀錄，讓邁阿密國際看到逆轉勝的機會。

半場休息後，白浪攻勢看到效果，下半場開始僅6分鐘，懷特（Brian White）、維特（Pedro Vite）接連進球，比分來到2比1，兩回合總分來到4比1。

溫哥華白浪取得領先但未採取死守戰略，反倒持續積極進攻，因為他們知道，在客場進球，可能起到決定性的效果。

溫哥華白浪輕鬆撕裂邁阿密國際防守，包括懷特和維特在內，頻頻對邁阿密國際門將烏斯塔里（OscarUstari）構成挑戰。

之後邁阿密國際情況雪上加霜，貝爾哈特（Sebastian Berhalter）71分鐘為白浪再進一球。

梅西在比賽最後階段有幾次射門，但大勢已去，邁阿密國際終究還是沒辦法演出奇蹟。

Lionel Messi 大勢 梅西

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