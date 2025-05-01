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彰南運動中心新舊營運商無縫接軌 明起推免費體驗方案

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導
員林市彰南運動中心公告將營運到4月底，業者說館內多項設施問題一直無法解決，因此將與縣府終止合約。記者林宛諭／攝影
員林市彰南運動中心公告將營運到4月底，業者說館內多項設施問題一直無法解決，因此將與縣府終止合約。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市彰南國民運動中心因彰化縣府與原廠商凱格大巨蛋運動公司終止營運契約，縣府已完成場館委託短期營運招標作業，新舊營運廠商無縫接軌，頡承運動公司今天接手營運，縣府也預計今年10月底前完成長期新廠商遴選，再由新廠商正式接手營運。

原營運廠商凱格大巨蛋運動公司服務到4月30日，今天也發出聲明指出，營運4年期間即使是COVID-19疫情艱難期，仍積極經營，但期間曾向縣府通報396項次的保固缺失，包括泳池加熱系統故障、全館排水管線淤塞、建物牆壁滲水等，但廠商一直未修好，造成營運損失，加上經營條件不公，縣府無視業者經營履約困難，只好放棄預計深耕12年的雄心壯志，提前忍痛終止營運。

凱格大巨蛋運動公司表示，對於民眾的消費權益，會留有員工服務窗口持續辦理退費事宜，也呼籲縣府團隊，體育運動的發展如果不是與民眾、企業共利，而僅只考慮彰化縣政府獨贏，是無法成功營造「促參三贏精神」。

彰化縣府表示，為了維護民眾權益並持續提供優質運動休閒服務，縣府已完成場館委託短期營運招標作業，彰南國民運動中心委由頡承運動發展公司短期營運，營運期間自5月1日起至10月31日止，5月1日上午因應資產點交及場館清潔作業不開放，下午1時至晚上10時僅開放羽球場、桌球及綜合球場；5月2日起全館含游泳池、體適能中心正常營運，開放時間為每日6時至22時。

短期營運廠商也推出回饋方案，游泳池及體適能中心免費一周體驗方案，自5月2日起至5月8日，民眾皆可免費入館使用游泳池及體適能中心。

彰化縣府教育處表示，短期營運期間場館收費標準及每日開放時間，均比照原彰南國民運動中心，並提供公益時段為平假日為周一到周日上午8時至10時，以及周一到周五下午2時至4時；寒暑假為周一到周五上午8時至10時。

縣政府也表示，與原營運廠商凱格公司履約協調失敗，對方迄今未依約繳納2024年土地租金差額及今年定額權利金與土地租金近700萬元，逾期違約金更累積約3千萬元，後續將透過法律程序處理。

縣府已完成場館委託短期營運招標作業，新舊營運廠商無縫接軌，5月2日起全面重新開館。圖／彰化縣府提供
縣府已完成場館委託短期營運招標作業，新舊營運廠商無縫接軌，5月2日起全面重新開館。圖／彰化縣府提供
縣府已完成場館委託短期營運招標作業，新舊營運廠商無縫接軌，5月2日起全面重新開館，游泳池及體適能中心推出免費一周體驗方案。圖／彰化縣府提供
縣府已完成場館委託短期營運招標作業，新舊營運廠商無縫接軌，5月2日起全面重新開館，游泳池及體適能中心推出免費一周體驗方案。圖／彰化縣府提供

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