全大運／王冠閎50蝶預賽就破全國紀錄 決賽有望再推進

我國「蝶王」王冠閎今天在114年全大運游泳公開男50公尺蝶式預賽，以24秒16的佳績，打破自己所保持的全國紀錄24秒21，教練黃智勇表示，儘管過去2個月王冠閎受到腳部傷勢所苦，但隨著全大運首日在男子100公尺蝶式游出佳績，狀況漸入佳境，下午決賽將有機會繼續推進全國紀錄。

在去年巴黎奧運會後，僅再參加全民運以及世錦賽的王冠閎，今年2月發生左腳踝高位扭傷的狀況，讓他有1個多月的時間無法正常訓練，就算1個月康復期後重回泳池，也因為腳仍持續疼痛，而以自由式作為主要訓練方式。

儘管傷後首場比賽就是全大運，但王冠閎仍是展現好狀態，在日前的100公尺蝶式決賽就游出52秒13的成績摘金，距離自己的全國紀錄僅有0.1秒差距，而當時教練黃智勇就預告王冠閎有機會在50公尺蝶式打破自己所保持的全國紀錄。

而今天上午的54公尺蝶式預賽，王冠閎也兌現教練預言，以24秒16打破自己在2023年全運會所創下的24秒21全國紀錄，教練黃智勇說：「在第一天100碟比完後，他狀態就來了，並且有信心能夠大幅提升。其實他在去年奧運後，速度一直有在提升，不過這兩個月受傷沒辦法練，蝶式腳沒踢真的沒辦法練什麼。」

不過黃智勇認為，在第一天賽程結束後，王冠閎就展現不錯狀態，且在分段配速看來確實有可能打破50公尺蝶式紀錄，在200公尺蝶式比完後，運科中心人員幫他測血乳酸，疲勞也沒有太高，下午決賽確實有機會再繼續推進成績，「我都笑他可能因為這次比賽腳傷就痊癒了，他也跟我說大概恢復9成，不過這次成績確實比預期好很多，尤其200公尺蝶式比完後他是很開心的，能有這樣成績算不錯。」