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世壯運／體壇星爸星媽改當選手 羅嘉翎化身魔鬼教練陪母出戰

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
世壯運跆拳道選手何千金的教練正是東京奧運銅牌的女兒羅嘉翎，何千金說，女兒對她很嚴格，還會視訊檢查、叮嚀訓練進度，何千金笑稱這是「愛的現世報」。圖／新北市體育局提供
世壯運跆拳道選手何千金的教練正是東京奧運銅牌的女兒羅嘉翎，何千金說，女兒對她很嚴格，還會視訊檢查、叮嚀訓練進度，何千金笑稱這是「愛的現世報」。圖／新北市體育局提供

2025雙北世壯運即將在17日登場，此次有不少體壇星爸、星媽報名出賽，羽球奧運金牌選手李洋的父親李峻淯將出戰世壯運雙打、混雙及單打，奧運跆拳道國手羅嘉翎的母親何千金，也從幕後站上賽場，人生首次實戰就參加國際比賽，一人參賽全家出動，羅嘉翎化身為魔鬼教練，母女並肩圓夢。

「原本嘉翎是鼓勵爸爸報名，沒想到最後是我挺身而出。」何千金聊起參賽契機，直說一切都是意外的發展。何千金長年在家中跆拳道館協助經營，也陪伴女兒嘉翎訓練多年，從未想過有一天會親自披上道服踏上賽場。

新北體育局表示，從素人變選手的過程不容易，為符合比賽量級，何千金展開艱辛的體重管理與體能訓練計畫，一周3天上健身房，近期更是天天晨跑，嚴格落實飲食控管，每天測量體重。何千金說，現在連內衣褲重量都會算入，終於明白嘉翎以前為何對體重那麼計較了。

有趣的是，何千金的教練正是東京奧運銅牌的女兒羅嘉翎。母女感情好，但何千金忍不住抱怨，「她其實很嚴格，還會視訊檢查、叮嚀訓練進度，但也常常鼓勵我。」何千金笑稱這是「愛的現世報」，也能感受到女兒那段奧運歷程的深刻領會。

「當我也經歷這些過程時，才真正感受到她當年的辛苦與堅持。」何千金說，為備戰世壯運，她大幅調整生活作息與飲食，更加理解選手在備戰時的種種不易，家人變得更團結，兒子、老公還有狗狗都陪我去跑步，學生、朋友也都獻上鼓勵。這場比賽對她而言，不只是個人挑戰，更是一場凝聚家庭與道館情感的重要旅程。

世壯運跆拳道選手何千金的教練正是東京奧運銅牌的女兒羅嘉翎，何千金說，女兒對她很嚴格，還會視訊檢查、叮嚀訓練進度，何千金笑稱這是「愛的現世報」。圖／新北市體育局提供
世壯運跆拳道選手何千金的教練正是東京奧運銅牌的女兒羅嘉翎，何千金說，女兒對她很嚴格，還會視訊檢查、叮嚀訓練進度，何千金笑稱這是「愛的現世報」。圖／新北市體育局提供

談到比賽目標，何千金不諱言目前「腦袋空白」，但不能讓教練女兒漏氣，將全力以赴。她說，希望能在過程中學到更多，和孩子一起成長。

新北體育局說，羅嘉翎是新北驕傲，曾獲選為2024新北影響力人物，何母也投身世壯運，象徵運動精神不僅屬於競技場上的年輕選手，更是一種全民參與、全齡運動的實踐。2025雙北世壯運賽程從5月17日至5月30日，歡迎民眾一起進場為選手加油。

世壯運 羅嘉翎 跆拳道

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