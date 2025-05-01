終於有人工輕艇激流賽道 選手感動「10年來都在等這一刻」

斥資2億多元建的全台首座人工輕艇激流賽道，昨天在宜蘭安農溪啟用，第一項國際賽事是世壯運，昨同步辦測試賽，邀20名國內優秀選手下水「開箱」，大讚具國際水準，安全性也更高，還有選手說「10年來都在等這一刻」。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程總經費2.7億元，其中體育署補助2億元、縣府自籌7000萬元，採用模擬自然激流條件設計，總長度370公尺、寬10至14公尺，符合國際賽事標準，也是國內首度比照奧運標準興建的設施。

昨天啟用後，同步邀多位亞錦賽、國際賽獲獎選手下水「開箱」，藉由選手實地演練，全面檢視包括場館人員進駐、比賽運作、成績確認、頒獎流程與新聞發布等環節，再調整優化，以迎接即將登場的雙北世界壯年運動會。

對於安農溪場地，選手普遍讚譽有加。曾獲亞洲錦標賽金牌、並將參加世壯運的依勇達多（漢名：李漢城）表示，場地水流扎實，整體已具備國際水準，讓人驚艷，且安全性也大幅是升，對訓練的幫助很大。

「從國一划到現在大四，10年來都在等這一刻」曾於2025年亞洲青少年暨U23輕艇激流錦標賽中奪下U23男子C艇個人賽與團體賽「雙金」的吳融政說，安農溪屬於人工賽道，安全很多，有了這個場地，相信台灣選手成績能再提升，對征戰國際賽大有幫助。

在U23女子Kayak Cross與SEA Open女子K艇奪下「雙銀」的吳亭儀指出，安農溪的新場地有以前沒有的浪型與訓練條件，有助於精進技巧與建立信心，「期待未來在這裡進行更高強度的訓練，爭取入選名古屋亞運代表隊。」