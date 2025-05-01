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全大運／丁華恬體操全能賽3連霸

聯合報／ 記者劉肇育／台南報導
丁華恬在全大運個人全能賽完成3連敗。圖／長榮大學114全大運執辦提供
丁華恬在全大運個人全能賽完成3連敗。圖／長榮大學114全大運執辦提供

114年全國大專校院運動會競技體操昨天進行公開組個人全能賽，輔仁大學「體操精靈」丁華恬以50.732分完成3連霸，也是生涯第10面金牌，國北教大賴品儒揮別日前世界大學運動會國手選拔失利，以49.299分拿下銀牌。

丁華恬在這次全大運前調整狀況不算特別好，但在成隊競賽暨世大運國手選拔順利過關後，昨天帶著平常心迎接個人全能賽3連霸考驗，刻意降低難度，在幾乎沒有太大失誤的情況下奪金。

丁華恬表示，昨天狀況確實比前兩天更好，比賽過程也很開心，雖然動作難度下調，但沒有什麼大失誤，對於表現還算滿意，「第一天世大運選拔賽拿到資格，已經算是達成重要任務，心情就變得比較輕鬆，不過接下來也要抓緊時間趕快恢復狀態，除了迎接世大運外，還有6月亞洲錦標賽。」

台瑞混血的陳瑞安最快亞錦賽代表我國出征。圖／長榮大學114全大運執辦提供
台瑞混血的陳瑞安最快亞錦賽代表我國出征。圖／長榮大學114全大運執辦提供

全大運成隊競賽攸關7月世大運參賽資格，除了丁華恬脫穎而出，2月轉籍的瑞典國手、台瑞混血陳瑞安也參與選拔，獲選世大運國手，有望與丁華恬、賴品儒等好手一同出征亞錦賽；中華隊在她的加入下，不僅有機會衝擊個人單項獎牌，女子成隊競賽也有望力拚頒獎台。

為陳瑞安牽線完成轉籍的國北教大教練鄭焜杰說：「瑞安有4個項目都很強，企圖心也相當強，我們會讓她試試看個人全能，在團隊部分加上丁華恬、賴品儒，我們是有機會與南韓一拚，爭取站上頒獎台的機會。」

丁華恬 世大運 全大運 北教大 運動

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