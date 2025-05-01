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輕艇／全國首座符合奧運標準激流賽場 宜蘭啟用

聯合報／ 記者王燕華林麗玉楊正海／連線報導
全國首座符合奧運標準輕艇激流標桿比賽場地昨天在宜蘭安農溪啟用，並舉辦測試賽，為17日登場的世壯運賽事做準備。圖／宜蘭縣政府提供
全國首座符合奧運標準輕艇激流標桿比賽場地昨天在宜蘭安農溪啟用，並舉辦測試賽，為17日登場的世壯運賽事做準備。圖／宜蘭縣政府提供

雙北世壯運17日開幕，設在宜蘭安農溪的全國首座符合奧運標準輕艇激流標桿比賽場地昨啟用，是國內輕艇運動發展里程碑，迎來首場賽事為世壯運，昨同步啟動測試賽，選手表示，場地已具備國際水準，安全性也很高。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程總經費2.7億元，是全台第一座人工激流賽道，採用模擬自然激流條件設計，總長度370公尺、寬10至14公尺，符合國際賽事標準，昨測試賽邀在國際賽事屢創佳績20名選手參加。

曾獲亞洲錦標賽金牌的選手依勇達多說，場地水流扎實，已具備國際水準，安全性也大幅提升，對選手訓練幫助極大。

選手吳融政說，整體體驗很好，安全許多，也更接近國際標準；選手吳亭儀指出，新場地具備以前沒有的浪型與訓練條件，期待在這裡進行更高強度的訓練，爭取入選名古屋亞運代表隊。

綠營議員林延鳳等人昨在議會質詢砲轟世壯運全部35個賽事中，有多個賽事對戰表還是「空的」；市長蔣萬安說，他要求體育局和執委會，不管是官網或秩序冊資訊，要全面校正，本周五前全面更新，包括賽程公布。

世壯運執委會表示，世壯運賽程4月17日已公告在官網，作業並無延宕，方便選手預定住宿、機票等需求。游泳、自由車、定向越野、壁球、桌球等對戰表或出賽時間昨已公告 ，羽球、排球共計2種類國際壯年運動總會尚在審核中，會盡速公布。

安農溪 排球 運動

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