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馬德里網賽／謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 前進女雙4強

中央社／ 台北30日電
謝淑薇(右)與搭檔奧斯塔朋科。 新華社資料照
謝淑薇(右)與搭檔奧斯塔朋科。 新華社資料照

歷經大停電的驚魂後，台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在馬德里公開賽的女雙8強，以7比5、6比3獲勝，如願前進女雙4強。

在西班牙舉行的馬德里網球公開賽屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事，謝淑薇與奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）榮膺女雙第3種子，兩人在前役以直落2取勝後，如願取得8強門票，不過受到大停電影響，導致賽事被迫延後1天才登場。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在女雙8強迎戰巴西哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）、德國席格門（LauraSiegemund）的組合，「台拉聯軍」在首盤開局勢如破竹，接連突破對手取得5比1領先，沒想到，接下來兩度失守，遭到扳平比分，所幸謝淑薇、奧斯塔朋科即時回穩，以7比5先馳得盤。

次盤謝淑薇、奧斯塔朋科依舊維持不俗的表現，同樣兩度上演破發後，手握5比3領先，而且不讓對手有延長戰線的機會，最後「台拉聯軍」順利以6比3收下比賽勝利，同時確定搶下女雙4強門票。

接下來謝淑薇、奧斯塔朋科將在4強戰面對俄羅斯卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）、羅馬尼亞瑟絲蒂（Sorana Cirstea）及捷克諾斯科娃（LindaNoskova）、丹麥陶森（Clara Tauson）對戰的勝方，尋求女雙冠軍戰資格。

奧斯塔朋科 羅斯 謝淑薇

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網球／馬德里公開賽 謝淑薇晉級女雙8強

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