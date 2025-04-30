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蘇迪曼盃／林俊易扛男單取勝 中華隊龍頭之爭不敵南韓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林俊易在蘇迪曼盃出賽。 法新社
林俊易在蘇迪曼盃出賽。 法新社

在中國大陸廈門舉行的2025蘇迪曼盃，中華隊在取得分組賽2連勝並確定晉級8強後，今天則是與南韓爭奪分組龍頭，不過本場比賽南韓派出安洗瑩等名將出賽，儘管第三點男單「左手重砲」林俊易為我國拿下一點，但在4點打完後中華隊仍確定以1：3落敗，由南韓確定搶下分組龍頭。

中華隊這次蘇迪曼盃與南韓、加拿大、捷克分在同組，將取分組前兩名晉級到8強淘汰賽，而中華隊在分組賽前兩戰連勝加拿大與捷克後，加上南韓同樣取得2連勝，兩隊已確定攜手晉級到8強賽，今天兩隊則是展開龍頭之爭。

在今天首點混雙，中華隊排出年輕組合陳政寬／許尹鏸出戰南韓徐承宰／蔡侑玎，最終僅抵禦29分鐘就以12：21、10：21敗下陣來。

第二點女單南韓更是派出世界球后安洗瑩出戰我國邱品蒨，雙方今年1月曾在印度公開賽碰頭，當時雖然由安洗瑩以直落二勝出，不過在兩局賽事中邱品蒨都有打出對抗性，但今天雙方再碰頭，最終安洗瑩則是以21：7、21：13直落二勝出，為南韓取得2：0優勢。

第三點中華隊則是由林俊易出戰世界排名第141名的趙建曄，並以21：15、21：10扳回一城，但第四點女雙我國派出謝沛珊／洪恩慈面對世界排名第3名的白河娜／李紹希，在首局先拿下的情況下，最終謝沛珊／洪恩慈以21：17、12：21、12：21遭到逆轉，中華隊也確定以1：3敗下陣來，儘管仍需進行第五點賽事，但由南韓確定提前搶下分組龍頭。

中華隊 安洗瑩 林俊易

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