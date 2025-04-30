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世壯運／母親將出戰跆拳道 羅嘉翎力挺擔任教練

中央社／ 新北30日電
羅嘉翎。圖／本報資料照片
羅嘉翎。圖／本報資料照片

雙北世壯運將開賽，新北市體育局今天表示，奧運跆拳道國手羅嘉翎母親何千金將參加世壯運展開人生首場跆拳道實戰，在國際競賽一人參賽全家出動，羅嘉翎將擔任教練。

羅嘉翎出生在跆拳道世家，父親羅文祥為跆拳道教練，哥哥羅堉誠是跆拳道選手。新北市體育局今天發布新聞稿，羅嘉翎的母親何千金表示，她雖長年在家中道館協助經營，也陪伴羅嘉翎訓練多年，但從沒想過會親自披上道服出賽。

何千金回憶，原本羅嘉翎鼓勵爸爸報名，沒想到最後是她挺身而出。她會努力準備每個環節，全力以赴，希望自己與孩子一起成長。練習過程很累，但孩子的鼓勵就是前進動力。

體育局指出，何千金從素人變選手的過程不容易，為符合比賽量級，從體重管理與體能訓練計畫，包括健身房、晨跑，連飲食都要嚴格控管。東京奧運跆拳道銅牌的羅嘉翎擔任教練，絲毫不放鬆。參賽過程，是凝聚家庭與道館情感的旅程。

除名人母親參賽，新北市府官員也報名競技，體育局長洪玉玲、教育局長張明文昨天晚間下班後，也到某國中的練習場，練習壘球揮棒打擊。

體育局指出，2025雙北世壯運5月17日至5月30日舉行，板橋體育場田徑比賽將有藝人、前5566團員彭小刀出賽男子100公尺；射箭比賽將有前奧運銀牌國手陳詩園、奧運銅牌國手袁叔琪等名將參賽。

體育局表示，板橋體育場除有超巨型的吉祥物「壯寶」，還有主題無人商店，以及賽會收藏價值的紀念好物，歡迎民眾現場參觀與選購。

世壯運 羅嘉翎 跆拳道

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