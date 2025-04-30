全大運／找到節奏再戰跳高全國紀錄 傅兆玄擦臀而過

台體大男子跳高好手傅兆玄今天在114年全大運田徑公開男子組跳高決賽，從2公尺09起跳高度後一路向上挑戰至超越全國紀錄的2公尺31，只可惜在第一次試跳時臀部擦過橫竿，與破紀錄擦身而過，但仍是以2公尺26成績拿下第二面全大運金牌。

身高196公分的傅兆玄，與蔡維智、葉柏廷近年來屢屢向全國紀錄發起挑戰，其中葉柏廷去年在全大運跳出2公尺30的佳績，超越由向俊賢保持了9年多的男子跳高全國紀錄2公尺29，成為新科紀錄保持人，而同場出賽的葉維智也跳出生涯新高的2公尺26，傅兆玄則是有2公尺23，攜手寫下台灣男子跳高史上競爭最激烈的一戰。

今天3人再加上國體大張騰仁、羅子杰展開激烈競爭，並攜手越過2公尺13高度，不過在羅子杰於2公尺17，蔡維智、葉柏廷於2公尺20退出競爭後，僅剩下張騰仁、傅兆玄繼續向上挑戰2公尺23與2公尺26，最終傅兆玄展現好狀態在2公尺26一躍而過後，確定金牌入手，他也向超過全國紀錄1公分的2公尺31發起挑戰。

在挑戰全國紀錄的第一次試跳中，傅兆玄在背部已經越過橫竿的情況下，臀部卻擦到橫竿導致掉落，原本教練要傅兆玄可以不用再挑戰，但他自認狀況不錯決定繼續拚紀錄，第二次試跳傅兆玄則是選擇放棄，專心備戰最後一跳，可惜最終還是未能越過2公尺31，並以2公尺26成績拿下金牌。

對於與全國紀錄「擦臀」而過，傅兆玄賽後也坦言可惜，「今天在2公尺23以後有找到節奏，感覺真的不錯，第一次試跳我的體感是後腿或是屁股有碰到，還沒看影片前還以為自己差很多，看影片後好像非常有機會，回去後就是跟教練討論，看要怎麼調整，把狀況拉到最好。」

而今天全大運公開男子跳高比賽進行過程中，跑道上也接連舉行接力賽與女子1萬公尺賽事，其中女子1萬公尺賽事因為隊伍拖得較長，傅兆玄也坦言確實有點打亂節奏，「所以第二跳就先放掉，但到第三跳時又好像有點休太久，有點冷掉。」

雖然未能跳破全國紀錄，但傅兆玄在年初的春季盃就跳出2公尺27的佳績改寫生涯最佳，並且登上我國歷年第三傑，加上這次全大運又再度向全國紀錄叩關，他說：「其實這一場我就是平常心，沒有什麼特別設定目標，否則會有一種無形的壓力。」