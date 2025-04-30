高球／球場經營轉型！傳統會員制有風險 年度會員制成國際新趨勢

隨著台灣多家高爾夫球場面臨經營困難甚至停業，傳統終身會員制的風險日益顯現。近期，興農高爾夫球場宣布將於4月30日結束營運，引發會員抗議，要求合理補償。此事件凸顯出終身會員制在球場經營不善時，會員權益保障的不足。

傳統高爾夫會員證價格高昂，根據國華高爾夫球俱樂部觀察，部分球場個人會員證價格可達數百萬元。然而，當球場停業或經營不善時，會員往往難以追回投入的資金。相較之下，年度會員制提供了更高的彈性與風險控管。會員僅需承擔一年費用，若球場經營出現問題，損失相對可控。 此外，年度會員制也使資金運用更為靈活，符合現代消費者對於財務規劃的需求。

國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純指出，隨著消費者對會員制度的理解逐漸轉變，越來越多球場開始導入類似其他產業或健身房的「訂閱制」模式。訂閱制已成為多數服務產業的共同趨勢，強調「使用者付費」的公平原則。以五星級飯店附設健身房為例，採取的正是年度合約的形式，這樣的模式讓大眾更容易理解年度會員制在高球產業的應用邏輯。

國華高爾夫俱樂部推出的「家庭會員」、「企業會員」方案，提供更靈活、友善的會員制度，吸引了許多家庭參與。何麗純建議，消費者在選擇高爾夫球場會員制度時，應考慮球場的經營透明度、財務穩定性以及自身的財務規劃需求。在全球經濟與地緣政治變動加劇的背景下，選擇靈活、透明的會員制度，將有助於降低投資風險，保障自身權益。

過去，高爾夫球場會員證曾被視為資產配置的一環，承載投資、保值乃至傳承的期待。然而，隨著外在經營環境劇變，球場營運充滿挑戰，終身會員制度隱含的風險也逐漸浮現，許多會員面臨資金無法保障的困境。北投國華高爾夫俱樂部也呼籲，目前國際市場上「年度會員制」已成趨勢，透過資金彈性與風險可控的設計，讓高爾夫運動回歸輕鬆自在的生活方式，以自由的心態擁抱高球運動，讓高爾夫成為生活的一部分，而非沉重的投資負擔。