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世壯運／有8個賽事是「空的」？北市長蔣萬安：資訊會全面校正

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，世壯運成議員關注焦。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，世壯運成議員關注焦。記者楊正海／攝影

世壯運下月開賽，台北市長蔣萬安將參加壁球和壘球項目；台北市議員簡舒培下午質詢指出，壁球項目賽程還沒有上官網，離開賽前一個月，全部35個賽事中，有8個賽事還是「空的」如此荒腔走板，若開賽後還有選手趴趴走找不到比賽的地方，恐貽笑大方。蔣萬安表示，官網資訊周五前會全面更新。

簡舒培指出，她去搜尋壁球的比賽，賽程沒有公開在官網上，市長若不是有市府同仁幫忙，根本不知道什麼時候參加比賽。現在離開賽前一個月，她今天中午時清點，全部有35個賽事，還有8個是空的，世壯運如果出糗，花了這麼多錢辦的比賽「你糗我也糗」

簡舒培還指出，有人報名女子10公尺手槍，結果目前為止，賽程不明，官網公布的時間跟秩序冊的時間完全不同，網路上公布是5月20比賽，但秩序冊是5月24日比賽，到底要哪一天去？

簡舒培說，她的助理今天打電話問體育局，結果答案是「官網上面寫的是錯的」要依秩序冊，還有人說「我們的世壯賽程安排比奧運還要複雜」世壯運的規畫從2023年到現在，從柯文哲市長到現在，如果出包「你丟臉我丟臉」這的貽笑大方。

蔣萬安說，壁球項目賽程已經有了，但細部對戰的組合和時間表，今天就會上網。他也要求體育局和執委會，不管是官網或秩序冊資訊，要全面校正，周五前全部做完整、全面更新，包括賽程公布。另外，其他2個在等IMGA國際壯年運動總會的審核，一旦核定之後，就會對外公布。

簡舒培 蔣萬安

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