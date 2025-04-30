2025雙北世壯運5/17盛大登場 選手四大優惠一次滿足

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日盛大登場，為迎接國內外選手(含隊職員、12歲以上陪同者)與觀光客，本次賽會特地整合場館、商圈、藝文與交通住宿等為選手推出四大面向優惠活動：現金券460萬元週週領、雙北26座運動中心可免費使用健身房及游泳池、各音樂展演空間Live House憑選手證享有招待或專屬優惠、臺北市雙層觀光巴士及訂房專屬優惠最高85折等、新北市憑「瑞芳觀光公車x 2025雙北世界壯年運動會」公車卡免費搭乘水金九觀光公車等，包含食、衣、住、行等多元面向優惠，讓來自世界各地的參與者在賽場競技之餘，也能深度體驗城市魅力，感受臺灣的熱情與活力，展現主辦城市的國際接待水準。

臺北市副市長林奕華表示，世壯運即將在5月熱烈開跑，本屆賽會吸引全球選手與隊職員熱烈參與，報名人數逾2.5萬、參賽人次突破4.8萬，創下臺灣歷來國際綜合性運動賽會新高。為迎接這場融合運動精神、文化交流與觀光旅遊的運動盛會，推出「場館、商圈、藝文、交通住宿」四大好康攻略，邀請國內外參加者在賽事之餘，走入街區、感受生活，從巷弄美食、藝文展演到觀光景點，全面體驗臺灣的人情溫度與城市活力，吃喝玩樂一次享有！

新北市副秘書長龔雅雯表示，世壯運不僅是一場國際級運動賽會，更是一場融合運動精神、全民參與及城市形象的盛會。世壯運所激盪的不只是競技場上的精彩對決，更牽引出整座城市的觀光能量與經濟脈動，讓世界看見臺灣的熱情、人文與實力。本屆賽會除了參賽選手享有專屬優惠，更準備讓進場觀賽的民眾也能參與如「雙北跑點闖關Go」、進場觀賽及參加閉幕活動領取新北幣等多項好康活動，還可至特約店家消費享優惠。

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