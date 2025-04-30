全大運／有點故事才叫選手 陳玟溥擺脫萬年老二摘首金

114年全大運田徑賽今天進行100公尺決賽，其中公開男子組台南大學陳玟溥揮別過去一年多的傷勢低潮，跑出破個人生涯最佳的10秒29，登上我國歷年第6傑，談到過去一年受到阿基里斯腱傷勢所苦，陳玟溥賽後直言真的很苦，「但就是要有點故事才叫選手。」

陳玟溥在兩年前的成都世大運跑出生涯最佳的10秒32，之後更是站上杭州亞運舞台，並在男子4x100公尺接力賽登場，不過在亞運結束後陳玟溥因為右腳阿基里斯腱撕裂傷勢變嚴重，展開漫長的復健之旅，並且在接下來8個月進行PRP治療，回想起那段日子陳玟溥直言，只能用「痛苦」二字來形容。

不過隨著傷勢在去年底痊癒，今年初陳玟溥更在台南大學協助帶隊，身體的康癒以及身份的轉換讓他對於選手生涯有了全新的體悟，「在帶學生的過程中我也必須要自己下去操作，並在回答他們疑問的過程中也學習到很多，確實對於自己的生涯有一些不一樣的想法。」

在3月登場的青年盃中，陳玟溥就跑出接近生涯最佳10秒32的10秒35，今天登場的全大運決賽，他更是在準決賽第一名的全國跳遠紀錄保持人林昱堂腿部不適請假的情況下，最終以10秒29成績衝線，不僅拿下全大運個人賽生涯首金，還登上我國男子100公尺歷年第6傑。

陳玟溥賽後表示，由於早上準決賽跟林昱堂隔道競速，兩人都跑出相當不錯的成績，而下午決賽前林昱堂卻因為腳部不適請假，讓陳玟溥直言遺憾，「他走過來跟我說他不舒服不會比了，但其實我還是希望能跟他一起比，說不定能激發出更好的成績。」

而這一面金牌不僅是陳玟溥全大運生涯首面個人賽金牌，個人成績也在停滯近兩年後再突破，他說：「過去兩年真的只能用痛苦形容，最痛苦的就是當你不能練習時，卻看著大家在進步。過去我在全大運幾乎都是萬年老二，真的很開心可以有所突破，儘管很辛苦，但就是要有點故事才叫做選手。」

除了公開男子組100公尺創下佳績外，今天一般男子組100公尺決賽，也由台灣科大王喬弘跑出10秒55的破大會紀錄成績完成2連霸，從未接受過田徑專業訓練的王喬弘，曾是福林國小、長安國中棒球隊的外野手，今年也在大專聯賽乙組出賽，並透露自己靠著快腿還不曾在乙組賽場上盜壘被捕手抓到過，未來也希望往公開組選手成績繼續邁進。