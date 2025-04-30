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世壯運／對戰表還沒公佈選手好焦慮 蔣萬安：剩2項核定就公布
雙北世壯運下月17日就要開幕，不過選手的對戰表迄今未全數公布，選手對請假、訂房等焦慮不已，台北市長蔣萬安今天受訪表示，現在就剩最後兩項目，在等IMGA國際壯年運動總會的審核，一旦核定之後，就會對外公布。
議員黃瀞瑩、簡舒培等人，近期接獲報名世壯運選手陳情，表示很多報名羽球、桌球、排球的選手很焦慮，根本不知道自己的賽程對戰表。
蔣萬安今天赴議會報告總預算第一次追加減案預算案報告，媒體問蔣萬安，世壯運倒數，是否還有四分之一的賽程對戰表都還沒有公布？讓選手很焦慮？蔣萬安說，現在剩兩個項目，只要總會核定就會公布。
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