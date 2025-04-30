台灣輕艇運動里程碑 全台首座符合奧運場地今天啟用

設在宜蘭安農溪的全國首座符合奧運標準輕艇激流標桿比賽場地今天啟用，是國內輕艇運動發展里程碑，下月將迎來首場賽事雙北世界壯年運動會。宜蘭縣代理縣長林茂盛說，一旁將設置近千坪的國家級訓練中心，預計6月完成用地變更後向中央爭取補助，盼成為國內外舉辦賽事、移地訓練的重要據點。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地工程總經費2.7億元，教育部體育署補助2億元，縣府自籌7000萬元建置，是全台第一座人工激流賽道，採用模擬自然激流條件設計，總長度370公尺、寬10至14公尺，符合國際賽事標準，並建置閘門及機房等設施。

今天啟用同步舉辦測試賽，邀請在國際賽事屢創佳績的宜蘭選手吳融政、曾心光、吳亭儀等20名選手參加，從場館人員進駐、比賽測試、成績確認、頒獎等流程完整執行，為下月26、27日登場的世壯運做好準備。

體育署副署長洪志昌、台北市副市長林奕華、行政院公共工程委員會前主委吳澤成等人今天都出席啟用儀式。林茂盛細數推動過程，感謝吳澤成任內多次召開溝通協調會議，及中央各單位全力協助。

他說，安農溪屬於天然河道，但水源從蘭陽發電廠下來，不會有一般河川可能有的洪水氾濫問題，這樣的賽道可能是全世界唯一，場地旁將設置占地近千坪的訓練中心，正辦理用地變更，預計6月完成，再向體育署爭取補助，希望成為國家級訓練中心，未來國內外前來比賽的選手都可以在這裡休息、住宿，進一步帶動宜蘭觀光及運動產業發展。

洪志昌說，基地啟用是台灣輕艇運動發展的里程碑，未來會成為國內甚至國際賽會的重要場地。這次世壯運各國參賽選手，很多可能是該國教練，希望讓選手們感受到優質場地、濃厚人情味和宜蘭的好山好水，讓安農溪成為各國移地訓練的重要據點。