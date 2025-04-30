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全中運／桃園大豐收！250面獎牌入袋 張善政宣布發4千萬獎金
全國中等學校運動會日前落幕，桃園市今年派出超過1500位選手參賽，共獲62金、85銀、103銅，總計250面獎牌。市長張善政今天在市政會議宣布將發放超過4000萬元獎勵金，表揚表現優異的選手、教練及學校。
教育局表示，本次全中運獎勵金總額達4091萬6200元，其中包括發給選手的獎勵金688萬2200元、學校獎勵金416萬8000元、教練獎勵金212萬2000元，以及用於選手培訓的2774萬4000元經費，讓更多有潛力的優秀選手能被發掘，市府未來也會持續投入各項軟硬體資源挹注在基層體育選手培訓，讓選手爭取更多獎牌。
張善政表示，本次全中運桃園選手表現傑出，獲得250面獎牌較去年增加6面，成績相當優異。其中最令人振奮的是桃園高中學生江靜緣的表現，她在高女鉛球決賽第二擲擲出16公尺11，不僅為桃園爭光，更打破了2項大會紀錄，創下全國最佳成績。
張善政說，這次全中運的成果展現了桃園體育人才培育的成效，不只是獎牌數量增加，選手們在競技表現上也有明顯提升，充分展現了桃園在體育培訓方面的努力與成果，高額獎勵金不僅是對選手們努力的肯定，也是對未來體育發展的投資。
張善政表示，市府將持續挹注資源培育更多體育人才，相信這些年輕選手的傑出表現，不只讓市府感到驕傲，更讓市民與有榮焉，未來桃園會繼續支持體育發展，讓桃園在體壇持續發光發熱。
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