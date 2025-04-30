TPVL／爭取進入職業殿堂機會 台鋼天鷹將舉辦測試會 

TPVL台鋼天鷹職業排球隊今天宣布，將於5月31日在國立中正大學體育館舉辦公開測試會，誠摯邀請全台具潛力的排球選手踴躍參與，爭取進入職業殿堂的機會。

台鋼天鷹球團指出，本次測試會採線上報名，即日起開放至5月6日23：59截止，報名者須符合以下資格：將於民國114年9月滿22足歲，且確認未註冊114學年度各級學生排球聯賽及企業排球聯賽。請欲報名者務必於期限內完成相關手續，逾期恕不受理。

報名截止後球隊將進行資料審核，並於5月16日公布通過初選、獲得參加測試會資格的名單。名單與相關資訊將公布於台鋼天鷹官方社群平台，敬請持續關注。

台鋼天鷹職業排球隊始終堅信，每一位懷抱夢想的選手都值得被看見，因為球團不只是在尋找優秀球員，更渴望挖掘未來的排球明星與台灣排壇的新希望。透過這場公開測試會，期待看見選手在場上的熱血與堅持，用汗水寫下自己的傳奇篇章。