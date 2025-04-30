全大運體操／台瑞混血陳瑞安注強心針 女團有望衝擊頒獎台

今年全大運競技體操賽事結合世大運國手選拔，從瑞典轉籍的台灣瑞典混血好手陳瑞安（Tonya Paulsson）也參賽，順利取得世大運國手資格；國北教大賴品儒因為比賽與陳瑞安結識，現在也是她在國訓中心的室友，透露兩人平時都會聊台灣與瑞典的文化差異，陳瑞安很愛台灣美食，尤其是珍珠奶茶。

父親是瑞典人，母親是台灣人的陳瑞安，過去曾代表瑞典參加過不少北歐體操賽事，2018年青奧奪下混合團體銅牌，過年或是暑假常回台灣，為了讓訓練不中斷，過去也找到國北教大教練鄭焜杰協助，雙方因此結識。

談到與陳瑞安和她的母親認識的過程，鄭焜杰說：「她從9歲時就會回來一起跟我們練習，跟品儒她們從很小就認識，在國際賽中也都會碰到，那時候我很喜歡有華僑選手來跟我們一起訓練，因為我們的目標就是把選手培養到國際舞台，所以如果有國外選手能一起訓練更好，之後與瑞安和她媽媽也都一直保持聯繫，並在去年匈牙利比賽後得知他們有轉籍的想法。」

鄭焜杰指出，去年12月陳瑞安的母親就開始為女兒辦理轉籍手續，瑞典也同意，所以她接下來將有機會代表中華隊參加亞錦賽和世大運，甚至明年亞運和之後奧運，且除了單項獎項外，更有助於中華隊爭取女子成隊競賽獎牌，「瑞安有4個項目都很強，企圖心也相當強，所以我們也會讓她試試看個人全能，在團隊部分加上品儒和恬恬（丁華恬），我認為我們是有機會與南韓一拚，爭取站上頒獎台的機會。」

丁華恬表示，陳瑞安的個人全能以及高低槓確實都很有實力，這將讓她們有機會衝擊亞錦賽團體獎牌，「畢竟她算是從歐洲跨回到亞洲的對手，希望透過良性競爭一起進步，但現在應該是我要追趕她。」

賴品儒也說，能有一名如此好手加入中華隊確實讓她感到相當期待，雖然陳瑞安聽得懂一些些中文，但兩人私下溝通偶而還是會需要透過翻譯軟體，也很常聊到台灣與瑞典的文化差異，「瑞安很喜歡台灣食物，尤其是珍奶，她也跟我聊到瑞典人都比較內向，是一個很可愛的女生。」