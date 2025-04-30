快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

全大運／世大運選拔脫穎而出鬆口氣 丁華恬奪全能3連霸

聯合報／ 記者劉肇育／台南即時報導
輔大丁華恬在全大運個人全能完成3連霸。圖／長榮大學114全大運執辦提供
輔大丁華恬在全大運個人全能完成3連霸。圖／長榮大學114全大運執辦提供

114年全大運競技體操公開女生組個人全能決賽今天登場，輔仁大學「體操精靈」丁華恬最終以50.732分完成3連霸，拿下個人生涯第10面金牌；國北教大賴品儒則是揮別日前世大運國手選拔失利，以49.299分拿下銀牌，第三名是國體大林宜蓁。

這次全大運前調整狀況並不算特別好的丁華恬，在全大運成隊競賽暨世大運國手選拔順利過關後，今天帶著平常心迎接個人全能賽3連霸考驗，在刻意降低難度的情況下，幾乎沒有太大失誤，最終也達成3連霸。

教練蔡恆政表示，丁華恬這次全大運前狀況並不好，所以選擇把難度降低，甚至拿出一些國中時的動作出來做，「全大運原本對她來說是個開心的比賽，不過因為夾雜世大運選拔，讓她心很累也有很多起伏，所幸過去兩個禮拜調整的還不錯，比賽過程也把這兩周成果展現出來，整體來說算是不錯。」

丁華恬也表示，今天全能賽的狀況確實有比前兩天更好，比賽中間也算蠻開心，雖然動作難度下調，但也沒有什麼大失誤，對於表現還算滿意，「第一天世大運選拔賽拿到資格，已經算是達成重要任務，心情就變得比較輕鬆，不過接下來也要抓緊時間趕快恢復狀態，除了迎接世大運外，還有6月份的亞錦賽。」

賴品儒在日前選拔賽因為率先進行的高低槓出現失誤，連帶影響到後續表現，最終無緣世大運國手資格，不過在重新調整心情後，今天個人全能賽也拿下銀牌。

教練鄭焜杰指出，賴品儒第一項表現不好，但隨著比賽進行倒吃甘蔗，「比較可惜的是時光不能倒轉，如果她在選拔賽有今天的表現就能選上了。」

男子個人全能賽由輔大莊佳龍以77.425分拿下金牌完成二連霸，國北教大林冠儀以及國體大宋孝恆則是分居第2、3名。

丁華恬 全大運

延伸閱讀

全大運／讓學弟有追逐目標 李慈雲暌違8年返全大運摘金

全大運／全國紀錄「過一半」 黃湧富摘生涯撐竿跳第2金

全大運／51歲挑戰田徑雙鐵賽 帕拉教練謝緯億身體力行

全大運／馮翊新連5天出賽奪雙金 目標放眼世界前40名

相關新聞

全大運／世大運選拔脫穎而出鬆口氣 丁華恬奪全能3連霸

114年全大運競技體操公開女生組個人全能決賽今天登場，輔仁大學「體操精靈」丁華恬最終以50.732分完成3連霸，拿下個人...

迎雙北世壯運觀光財 現金券場館優惠一次看

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，賽事吸引國內外選手與觀光課，雙北整合場館、商圈、藝文與交通住宿等，替選手推...

世壯運／賽程未全部出爐 選手為請假、訂房焦慮

雙北世壯運倒數18天，賽程迄今未全數公布，選手對請假、訂房等焦慮不已，北市議會教育委員會昨進行世壯運專案報告，總負責人、...

全大運／讓學弟有追逐目標 李慈雲暌違8年返全大運摘金

我國男子鐵餅新科紀錄保持人李慈雲，暌違8年再度站上全大運賽場，今天他以第2次試擲55公尺64拿下金牌，談到8年前參賽時僅...

全大運／全國紀錄「過一半」 黃湧富摘生涯撐竿跳第2金

我國男子撐竿跳高排名歷年第二傑的高雄師大黃湧富，與今年成績飛速進步的隊友吳彥翰，一同在全大運公開男子撐竿跳決賽向全國紀錄...

獨／遭爆停權還介入世運選拔 高雄滑輪教練喊冤「我不接受」

高雄滑輪溜冰、曲棍球及冰球劉姓教練疑涉性騷擾遭停權，但民代踢爆他借牌掛名持續介入亞錦賽、世運選拔，劉姓教練今天出面受訪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。