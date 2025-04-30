全大運／世大運選拔脫穎而出鬆口氣 丁華恬奪全能3連霸

114年全大運競技體操公開女生組個人全能決賽今天登場，輔仁大學「體操精靈」丁華恬最終以50.732分完成3連霸，拿下個人生涯第10面金牌；國北教大賴品儒則是揮別日前世大運國手選拔失利，以49.299分拿下銀牌，第三名是國體大林宜蓁。

這次全大運前調整狀況並不算特別好的丁華恬，在全大運成隊競賽暨世大運國手選拔順利過關後，今天帶著平常心迎接個人全能賽3連霸考驗，在刻意降低難度的情況下，幾乎沒有太大失誤，最終也達成3連霸。

教練蔡恆政表示，丁華恬這次全大運前狀況並不好，所以選擇把難度降低，甚至拿出一些國中時的動作出來做，「全大運原本對她來說是個開心的比賽，不過因為夾雜世大運選拔，讓她心很累也有很多起伏，所幸過去兩個禮拜調整的還不錯，比賽過程也把這兩周成果展現出來，整體來說算是不錯。」

丁華恬也表示，今天全能賽的狀況確實有比前兩天更好，比賽中間也算蠻開心，雖然動作難度下調，但也沒有什麼大失誤，對於表現還算滿意，「第一天世大運選拔賽拿到資格，已經算是達成重要任務，心情就變得比較輕鬆，不過接下來也要抓緊時間趕快恢復狀態，除了迎接世大運外，還有6月份的亞錦賽。」

賴品儒在日前選拔賽因為率先進行的高低槓出現失誤，連帶影響到後續表現，最終無緣世大運國手資格，不過在重新調整心情後，今天個人全能賽也拿下銀牌。

教練鄭焜杰指出，賴品儒第一項表現不好，但隨著比賽進行倒吃甘蔗，「比較可惜的是時光不能倒轉，如果她在選拔賽有今天的表現就能選上了。」

男子個人全能賽由輔大莊佳龍以77.425分拿下金牌完成二連霸，國北教大林冠儀以及國體大宋孝恆則是分居第2、3名。