迎雙北世壯運觀光財 現金券場館優惠一次看

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，賽事吸引國內外選手與觀光課，雙北整合場館、商圈、藝文與交通住宿等，替選手推出四大優惠，包含現金券、場館免費使用、音樂展演空間優惠等，讓選手們感受到台灣的熱情與活力。

台北市副市長林奕華說，世壯運即將在5月開跑，報名人數超過2.5萬、參賽人次突破4.8萬，為迎接這場融合運動精神、文化交流與觀光旅遊的運動盛會，推出「場館、商圈、藝文、交通住宿」四大好康攻略，邀請國內外參加者在賽事之餘，走入街區、感受生活，從巷弄美食、藝文展演到觀光景點。

新北市副秘書長龔雅雯也說，世壯運不僅是一場國際級運動賽會，更是一場融合運動精神、全民參與及城市形象的盛會。世壯運所激盪的不只是競技場上的精彩對決，更牽引出整座城市的觀光能量與經濟脈動，讓世界看見台灣的熱情、人文與實力。

商業處介紹，現金券周周領推出限量選手，包含隊職員、12歲以上陪同者專屬電子現金券，更囊括特約店家、商圈及知名商場百貨，每周可領取價值600元電子現金券，派券金額總計超過460萬元。同時，北市觀傳局與「Agoda」、「雄獅旅遊」合作，提供房價折抵，並推出搭乘雙層觀光巴士，即享全票種85折優惠等。

商業處也說，藝文活動加碼部分，雙北規畫50場文化活動供選手報名參加，像是「台北民歌新浪潮」活動，串聯市內音樂展演空間響應世壯運；並整合共86場，邀請選手深入探索臺北文化場域，感受城市獨特魅力另外，只要憑證，包含北流、北市動物園、新北美術館、鶯歌陶瓷博物館等共計127座場館，都有專屬優惠。