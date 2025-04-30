世壯運／賽程未全部出爐 選手為請假、訂房焦慮

雙北世壯運倒數18天，賽程迄今未全數公布，選手對請假、訂房等焦慮不已，北市議會教育委員會昨進行世壯運專案報告，總負責人、執委會執行長林哲宏缺席也引發不滿。

世壯運執行辦公室主任張勝傑說，2月17日報名截止後，3月18日陸續將資料送總會審查，歷屆世壯運賽事都是28至32項，這次達35項，而且還分齡，光金牌就有7千多面，「這次賽事的複雜程度，比奧運還複雜。」

教育委員會昨由世壯運執委會、體育局、觀傳局等專案報告，藍綠白齊聲砲轟林哲宏缺席。議員簡舒培說，世壯運下月就要舉辦，林哲宏在專案報告中卻未出席，報告中更隻字未提尚未準備好的部分，很多選手迄今不知道何時比賽、何時請假、訂房和安排交通，北市府都推給總會。

教育委員會召集人秦慧珠舉前市長柯文哲辦世大運為例，柯曾說辦完世大運後民調就上來，自誇「民調收黑後還可以翻紅的，就只有我一個人」。她直言，如果世壯運辦壞了，會讓蔣萬安民調翻黑，要求每個項目設定KPI，不然花了20億元辦世壯運，有哪些達標，帶來哪些產值？

議員黃瀞瑩提到，她一直接到陳情，很多報名羽球、桌球、排球的選手很焦慮，根本不知道自己的賽程，問執委會也得不到答案。有民眾報名鐵人三項和游泳，他收到通知24、25日上午在宜蘭要比鐵人三項，主辦單位又通知他25日中午12時至13時要在台北領游泳比賽物資，讓他傻眼，也質疑行程安排真的太鐵人了。直到她協助溝通，執委會才將領物資時間拉長到25日下午都可。

黃瀞瑩和簡舒培都質疑，這次世壯運App為何要拖到5月才上架，導致至今無法下載，雙北對世壯運到底準備好了沒有？體育局回應，賽會App是希望賽會期間讓選手看到自己的資料，與以往不同的是，這次的賽會沒有代表團，完全個人化，個人資料會連同在App上顯現，會在5月上線，直到昨天都還在測試。

體育局長游竹萍表示，林哲宏和副市長林奕華昨天安排拜會中華奧會才缺席，這是她行程安排的失誤；林哲宏表示，並未接通知要參加會議，議會有通知開會一定出席，也會另排時間拜會議員報告。