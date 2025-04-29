全大運／讓學弟有追逐目標 李慈雲暌違8年返全大運摘金

我國男子鐵餅新科紀錄保持人李慈雲，暌違8年再度站上全大運賽場，今天他以第2次試擲55公尺64拿下金牌，談到8年前參賽時僅擲出48公尺65的成績，李慈雲直言這次重回全大運舞台，就是希望能讓學弟們有追逐的目標。

今年30歲的李慈雲，1個月前在全國大專校院田徑公開賽擲出58公尺96的佳績，改寫王耀輝保持了近15年的全國紀錄，並且一舉達到亞錦賽參賽標準，讓30歲的李慈雲將在下個月首度一圓國手夢。

而在亞錦賽前夕，李慈雲先是站上了暌違8年的全大運舞台，並在技術仍在調整的情況下，於第二次試擲就擲出55公尺64，最終他也以超過第二名李辰祐5公尺的成績摘下金牌，與8年前最後一次參加全大運時相比，成績多了近7公尺。

李慈雲透露，在106學年度參加完全大運後，一直以為那是他生涯最後一次參賽，沒想到相隔8年再度回到全大運舞台，自己已經是全國紀錄保持人，他也談到成績突飛猛進與去年開始接受女子鉛球全國紀錄保持人林家瑩的指導有很大關係，「以前的我都只想靠蠻力去投擲，就很容易受傷，但教練給我很多技術上的觀念幫助，這次回來也是想說要讓學弟們有個目標可以追。」

儘管在全大運奪牌，但李慈雲坦言對於結果並不算滿意，「因為我的目標還是鎖定在亞錦賽，上次破全國時還有很多技術需要修正，所以這段時間也做了一些改善，希望讓投擲時的流暢性更高，速度也能提升，所以這次就是讓我多一場比賽去調整國際賽。」