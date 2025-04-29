全大運／全國紀錄「過一半」 黃湧富摘生涯撐竿跳第2金

我國男子撐竿跳高排名歷年第二傑的高雄師大黃湧富，與今年成績飛速進步的隊友吳彥翰，一同在全大運公開男子撐竿跳決賽向全國紀錄發起挑戰，其中黃湧富的第三次試跳挑戰5公尺40，在身體已經過一半的情況下，最終胸口卻擦竿，儘管無緣創下新全國紀錄，但仍以5公尺25與吳彥翰完成獎牌金包銀。

我國男子撐竿跳近年來呈現百花齊放的狀況，有4名選手生涯最佳成績在5公尺35以上，其中全國紀錄是由林志成在前年城市盃創下的5公尺38，這個成績也成為近年我國全國男子撐竿跳賽事中頻繁被挑戰的門檻。

而今天的全大運公開組決賽，共有5名選手跨過5公尺，不過在高度來到5公尺25後僅剩下黃湧富第一次試跳通過，高師大隊友吳彥翰則是在第三次試跳通過，兩人也確定拿下本屆賽事前兩名，並且向5公尺40的新全國紀錄進行挑戰。

其中黃湧富在第三次試跳時，在身體已經有一半過竿的情況下，卻在下落過程中胸口碰到橫竿，無緣打破全國紀錄，但仍是順利奪下生涯第二面全大運金牌，至於吳彥翰則是繼上月的大專錦後，再度跳出生涯最佳的5公尺25成績，奪下生涯首面全大運獎牌。

談到最後一次試跳一度有機會刷新全國紀錄，黃湧富賽後也直言可惜，「真的非常可惜，覺得會過，但可惜胸口碰到一點。這次比賽準備了蠻久，就是希望能破全國紀錄，之前也挑戰過幾次，不過這將會變成對我的肯定和動力，往更高的高度突破。」

黃湧富透露，在今年1月曾發生後大腿受傷的狀況，這次全大運前幾天又有點復發，教練原希望他能輕鬆參賽就好，在前幾個高度試跳也都拿短竿嘗試，直到挑戰5公尺40時才恢復使用過往較常使用的竿子。

談到今年全大運競爭激烈，尤其隊友吳彥翰今年進步神速也加入競爭行列，讓黃湧富直言一起競爭的感覺讓他感到相當開心，對於7月將在世大運披上國手戰袍，黃湧富則說：「目標是5公尺40或是5公尺50，希望能達到亞運標準。」