獨／遭爆停權還介入世運選拔 高雄滑輪教練喊冤「我不接受」

高雄滑輪溜冰、曲棍球及冰球劉姓教練疑涉性騷擾遭停權，但民代踢爆他借牌掛名持續介入亞錦賽、世運選拔，劉姓教練今天出面受訪表示，他旗下所帶領球隊屢在國際比賽爭光，今年更以單一球隊拿下全部的國家代表權，被說名單是作弊來的「我不能接受」。

劉姓教練受訪指出，他旗下球隊在2022年阿根廷青年男子組拿到世界冠軍，同一年，成年男子組是世界第6，成為世界第一級球隊，也是隊史最好成績，2023年同一批選手參加國手選拔，拿到4隊國家代表權，全都拿到亞錦賽的冠軍，並獲得國光獎章。

劉姓教練說，2024年成男世界第5名拿到今年成都世運代表權，其中40多個高雄選手，占比例8成，此外球隊在亞錦賽拿下6個國家代表權，這是有史以來，以單一球隊拿到所有國家代表權。

劉教練說，如今卻遭議員質疑高雄選手疑有作弊，令他不滿批評是在打壓球員，這些選手幾乎不敗，在比賽場上幾乎全勝，在國際上每次出賽都創下台灣隊史紀錄，台灣曲棍球排名已進入世界前8，在滑輪被列入第一級球隊。

劉教練說，這批選手接受他的獨創戰術運用體系受訓，已無法接受其他體系戰術，且這套戰術體系獲得被世界認可，屢在國際獲得佳績，現在學生卻被說是成績作弊，「我沒有辦法接受」，還說今年亞錦賽台灣有望6金全拿，在成都世界運動會也有前3名的實力。

對借牌爭議，劉姓教練解釋，國家隊帶隊出國需要A級教練資格，他被停權無法帶隊出國，因此委請中部何姓教練協調統籌球隊事務，不然怎麼出國比賽。

不過其他球隊教練認為借牌不合規且質疑有酬庸嫌疑，因為以台灣滑輪溜冰實力，國家代表隊即使只派一半頂尖先發球員上場拿冠軍沒問題，不公平之處就在於，剩下一半所謂的板凳選手名單，未經過選訓會議討論，皆由劉教練主導，而且都是選拔賽中未上場比賽選手，竟也被掛在國家代表隊，世運代表權以去年世錦賽同批選手出賽，未經公開選拔也有失公平。對此劉姓教練否認介入，並表示他已遭停權，沒有實質影響力。