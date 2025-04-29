全大運／51歲挑戰田徑雙鐵賽 帕拉教練謝緯億身體力行

114年全國大專校院運動會今天展開田徑首日賽程，其中在一般男子組鐵餅決賽，卻出現一位51歲的「高齡」選手，代表中台科大出賽的謝緯億擲出28公尺91的第10名成績，賽後他也指出這是他第2年在全大運出賽，也可能是生涯最後一次。

高中時期是排球選手的謝緯億，曾在民國78年代表南投高商參與了前3屆的高中排球聯賽，之後他則是因為進入台體大進修部接觸到身障運動，重新燃起對運動的熱情，不僅擔任帕拉羽球、田徑教練，更是國內常青田徑賽的常客。

目前在台中市身心障礙體育總會服務的謝緯億透露，由於高中時期曾進行過田徑鉛球與鐵餅的訓練，從40歲就開始報名參加長春田徑賽，並曾數次拿下過金牌，「因為運動我決定重新規劃人生目標，現在每年我都會比長青賽事，去年甚至還參加了長青世界盃，並在鉛球拿下第15名。」

而身為身心障礙適應體育課程巡迴教練的謝緯億，也在近年考上中台科大碩班後，於去年首度報名參加全大運，並且在一般男生組鉛球拿下第8名，今年更是一口氣報名了鐵餅與鉛球兩項。

談到報名全大運的初衷，謝緯億表示，主要是希望讓自己帶的選手看到他也是身體力行，「平常我都跟帕拉選手一起練，指導他們也自己學習，自己會一點後，他們容易覺得教練講的是因為教練會，帶頭做給他們看。我帶的選手有拿過帕拉全國運動會冠軍，我也承諾他們，你們都是冠軍，那教練也要努力，所以我去參加長青賽，也拿到冠軍，沒有讓你們覺得我只會講。」

談到在全大運賽場上與小他20至30歲的選手同場競技，謝緯億則笑著說：「感覺很像跟自己的學生同場競技，有一些去年遇過，今年又遇到，他們就說『大哥你又來了』，我就回說又老一歲了，平常比賽他們可能不會遇到年紀那麼大的，但就是教學相長，從他們身上學，未來教選手可以用到的地方，不過今年我就要畢業了，所以也可能是最後一次參加全大運。」