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世壯運／將登場 執委會：中國大陸476人已提參加申請

中央社／ 台北29日電
雙北世壯運倒數23天，新北進行23次場地總檢查。圖／新北體育局提供
雙北世壯運倒數23天，新北進行23次場地總檢查。圖／新北體育局提供

雙北世壯運將開幕，媒體先前報導，中國選手等赴台參賽恐有狀況。世壯運執委會今天表示，中國選手及陪同人員將有555人，其中476人已提出申請資料，正由移民署審查。

2025年雙北世界壯年運動會將於5月17日開賽，媒體先前報導中國稱不知台灣有賽事，阻擋選手赴台或要求從第三地例如澳門或香港轉機，手續麻煩可能讓選手棄賽等狀況。

台北市議會教育委員會今天上午召開「2025雙北世界壯年運動會籌備執行情形」，台北市體育局等市府單位列席備詢。

民進黨台北市議員簡舒培質詢指出，市府在3月中旬公布世壯運相關內容，但至今許多後勤未準備妥適例如賽程等，世壯運執委會籌備根本是荒腔走板。

她說，議會委員會要求市府針對世壯運進行專案報告，但報告內容未提及議員關切事項例如賽程等，先前有議員對報名人數等提出質疑，但報告都未提出解方。

簡舒培表示，針對世壯運賽程，至今公布不完全，許多參賽選手都不知何時訂房或訂機票，距離世壯運要開幕僅剩不到1個月，選手仍無法得知賽程等規劃。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩質詢指出，許多賽程到4月17日才公布，熱門比賽例如羽球、排球、桌球賽程卻未出爐，她接獲陳情有民眾報名鐵人三項須在外縣市比賽，事後卻要返回台北領物資，陳情民眾是自行從手冊才發現此狀況。

國民黨台北市議員秦慧珠表示，舉辦大型運動賽事可提升台北市長蔣萬安聲望，若失敗，可能讓市長聲望大跌且民調翻黑，世壯運由台北市發起應承擔責任，至今仍有宣傳不完備等狀況；另外，大陸選手赴台參賽狀況。

簡舒培也提到議會委員會要求市府對世壯運執行狀況進行專案報告，以便監督世壯運籌備狀況，但執行長林哲宏未列席，僅由剛接任台北市體育局長游竹萍說明。

黃瀞瑩表示，林哲宏前年12月就接任世壯運執行長，議會委員會要求專案報告就是要了解北市府籌備狀況，但林哲宏未出席，相關資料顯示林哲宏負責業務除出席專訪或記者會等，僅做行銷宣傳，根本比世壯運吉祥物「壯寶」，還像是吉祥物。

游竹萍答詢指出，這次是體育局安排的局處報告，因而未通知林哲宏，他因此未列席議會委員會專案報告，但5月9日市長專案報告已通知林哲宏出席。

針對中國選手赴台參賽情況，游竹萍表示，與移民署有保持聯繫，報名人數約500多人，依移民署相關規定，提出有400多人，其中半數仍在審查，移民署支持以專案處理。

游竹萍事後接受媒體採訪指出，因世壯運赴台的中國民眾有476人已提出申請，由移民署審查，感謝移民署全力協助。賽程部分，羽球、排球尚在國際壯年運動總會審核，且有報名成功的中國民眾都可赴台參賽。

至於是否可帶旗幟到世壯運，游竹萍表示，會依奧會模式處理，旗幟有尺寸等限制，屆時會進行公告提醒。

會後，世壯運執委會補充指出，中國選手及陪同赴台人員將有555人，其中476人已提出申請資料，正由移民署審查且協助。

世壯運 移民署 議員

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