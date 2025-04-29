全大運／馮翊新連5天出賽奪雙金 目標放眼世界前40名

三天前才在桌球男單決賽爭金奪銀，馮翊新、林彥均今天就聯手幫助北市大挺進到男團金牌戰，最終更在與國體大的對戰中以3：1勝出奪下金牌，也是馮翊新生涯第5面的全大運金牌。

馮翊新連續3年在全大運男單決賽與隊友林彥均碰頭，過去兩年都由林彥均拿下金牌，而今年馮翊新則是成功復仇，繼111學年度後再度拿下男單金牌，談到連續3年與林彥均在男單爭金，馮翊新笑著說：「單打目標就是奪下金牌，很開心順利拿到，前兩年都輸林彥君，這次冠亞賽也遇到他，不過想說前兩年都輸給他，輸了也正常，就平常心面對。」

而今天馮翊新則是與林彥均等北市大隊友攜手幫助球隊闖進男團金牌戰，馮翊新也在與國體大的金牌戰中扛起兩點單打，並分別擊敗蘇昱綸與彭王維，幫助北市大以3：1奪下金牌。

今年同時也入選世大運國手的馮翊新，將在7月前往德國萊茵魯爾參賽，首度披上世大運國手戰袍，過去幾年都有在德國聯賽出賽經驗的他表示，對於德國的天氣還算適應，不過飲食上仍是需要調整的地方。

對於今年個人調整狀況，馮翊新坦言在1、2月時狀況並不是很滿意，很多比賽都是「一輪遊」，不過隨著在亞洲盃爆冷擊敗南韓一哥張禹珍，讓他逐漸找回信心，「當時可能是沒有信心到覺得自己都不會贏，後來就放開來打，忽然發現打得比預期的好，再加上贏了一場比分接近的比賽後，信心也慢慢回來，今年的目標希望能闖進世界前40名（目前世界排名51名），就可以不用再打國手選拔賽。」