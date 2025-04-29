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全大運／U20紀錄被吳育廷打破 謝元愷：之後好好伺候他

聯合報／ 記者劉肇育／台南即時報導
謝元愷（右2）在公開男子組110公尺跨欄預賽於逆風情況下跑出14秒07。圖／長榮大學114全大運執辦提供
謝元愷（右2）在公開男子組110公尺跨欄預賽於逆風情況下跑出14秒07。圖／長榮大學114全大運執辦提供

114年全國大專校院運動會今天展開田徑首日賽程，國體大林翊凱與正修科大謝元愷在公開男110公尺跨欄預賽，於大逆風的情況下仍跑出13秒75與14秒02的前2名成績晉級到決賽，對於日前吳育廷全中運改寫自己所保持的U20全國紀錄，謝元愷在賽後也表示，等吳育廷上大學將會好好「伺候他」。

吳育廷上周在全中運同場地跑出13秒15的佳績，不僅改寫謝元愷所保持的U20全國紀錄，還改寫亞洲U20紀錄，而本周則是輪到過去被吳育廷視為追逐對象的謝元愷、林翊凱等人在全大運出賽，兩人也都在今天登場的預賽中跑出佳績。

談到上周吳育廷在同場地創下佳績，謝元愷在今天預賽後說：「這次全中運前我就知道他可以打破大會紀錄，跑到13秒3、4沒有什麼問題，但沒想到最後能到13秒1，在他破紀錄後我也打電話給他，跟他說『你太扯了』，他叫我學長，我跟他說你現在不要叫我學長，要叫我小弟。」

謝元愷也私下爆料，過去對於吳育廷的第一印象並不算太好，不過後來也改觀，「我跟阿寶（吳育廷）的關係還不錯，雖然私下不太會聯絡，但現實中還是有不錯的互動，但偷偷說以前我對他印象沒很好，以前去杭州的時候覺得他很愛玩，但直到去年去大連，感覺到他心態真的轉換很多，每次訓練時他說都會『愷哥跟我PK』，雖然他跟我跑都沒贏過，但我感覺到他心態真的在改變，只要他繼續保持謙虛地練下去，相信可以有很大成就。等他上來，我跟翊凱會好好伺候他，也期待不要像以前一樣只有我跟奎儒學長、翊凱在爭前三名，有更多人一起加入。」

謝元愷在去年升上大學後也針對技術和訓練步調上作出調整，包括把欄間步數從8步改為7步，也到日本筑波大學學習前導腳的技術，希望在沉澱後能在今年三場重要賽事，包括亞錦賽、世大運和全運會都能創下佳績，「因為去年初從頭到尾都是高強度的比賽，儘管最後面的全田賽有跑出不錯的成績，但整年下來到最後還是太疲勞了，所以之後跟教練討論後，決定今年一整年就把步調放慢下來。」

全中運 吳育廷 田徑

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