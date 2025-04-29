高雄知名滑輪溜冰教練資格遭拔除 遭爆借牌掛名介入世運選拔　

高雄知名滑輪溜冰、曲棍球及冰球劉姓教練，去年捲入性騷案遭停權。多名教練今天指控劉姓教練借牌掛名，介入世運選拔，且至今未公布選手名單，涉嫌黑箱作業；市議員鄭孟洳也接獲陳情指劉姓教練藉其他協會名義認養大坪頂球場違規招生，要求教育局全面徹查球場認養狀況。

劉姓教練具有滑輪溜冰、曲棍球及冰球教練資格，認養高雄大坪頂球場招生長達20多年，還成立球隊參與國手選拔，不過去年他疑涉性騷擾，女選手指控劉男以教學名義對女球員撫摸腰側、側胸，甚至揉捏胸部，並以退隊威脅受害者噤聲。

事件曝光後，劉男遭中華民國滑輪溜冰協會與冰球協會停權，其中冰球協會去年5月甚至發文各縣市政府通告註銷劉姓教練資格，並終身不受理重新取得資格。

多名教練今天指控，今年3月大坪頂滑輪曲棍球國手代表隊選拔賽，赴成都世運出賽，冠軍隊伍竟是劉姓教練所屬球團，冠軍隊教練須出任總教練，但劉早已遭停權，追查發現他向中部某教練借牌，且選拔後未邀其他球隊討論甄選名單，至今1個多月還沒看到名單公布。

台南球隊教練也爆料劉姓教練已遭停權，去年仍隨國家隊前往義大利比賽並在場外指導選手，批評滑輪溜冰協會、體育署放任。

鄭孟洳指出，原本教育局已收回高雄大坪頂曲棍球場，該名遭停權的劉姓教練疑用他人協會名義，繼續認養大坪頂曲棍球場，免費使用場地招收學生並授課。

鄭孟洳說，該名劉姓教練資格早就被拔除，經向其他教練借牌介入世運選拔，最後拍板名單也未公布，形同黑箱作業，不僅名單公正性遭質疑，也踐踏其他選手的努力，她要求運發局向體育署提案，要求重啟公開、公正選拔程序，還給選手一個乾淨、透明運動環境。