快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

競技疊杯世錦賽 台灣橫掃25金15銀12銅

中央社／ 台北29日電
在瑞士登場的2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽，台灣派出16名小將參賽，在3天賽事橫掃25金15銀12銅。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）
在瑞士登場的2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽，台灣派出16名小將參賽，在3天賽事橫掃25金15銀12銅。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

2025年WSSA競技疊杯世錦賽25日在瑞士登場，台灣僅派出16名小將參賽，卻在3天賽事裡橫掃25金15銀12銅，其中15歲女將曾渘媃個人包辦6金，成為本屆金牌最多的選手。

2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽已落幕，此次共有來自23國、411名好手齊聚角逐最高榮耀，台灣在金牌數高居參賽國家中第3名。

就讀新北市裕德實驗高中的15歲女將曾渘媃，在15到16歲女子組橫掃3金，她以1.681秒（3-3-3）、2.144秒（3-6-3）、6.078秒（Cycle）3項封后，再加上包括洲際大挑戰賽代表亞洲出戰奪冠在內，總計個人收下6金2銀4銅，成為本屆金牌數最多的選手。

台灣拿下最多金牌的男子選手，則是來自桃園市錦興國小的10歲小將呂侑宸，他在個人3項3-3-3、3-6-3、Cycle全數奪金，榮登9到10歲男子組3冠王。

首次出征世界賽，就讀桃園市莊敬國小的8歲小將林詩淇同樣不容小覷，於7到8歲女子組3項皆摘金，成為年紀最小的3冠后，並與搭檔范榕容攜手摘下雙人Cycle金牌，表現令人驚豔。

19歲以上組方面，台灣的「學霸天團」TaiwanDragon，成員包括5名國立大學學生，勇奪「徒手接力3-6-3」（雙敗淘汰）金牌與「Cycle」（單淘汰）銅牌，證明能唸書也能玩好疊杯。

2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽在瑞士登場，就讀新北市裕德實驗高中的15歲女將曾渘媃（圖）總計拿下6金，成為金牌數最多的選手。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）
2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽在瑞士登場，就讀新北市裕德實驗高中的15歲女將曾渘媃（圖）總計拿下6金，成為金牌數最多的選手。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

世錦賽 挑戰賽

延伸閱讀

刻意留長髮參賽？不顧引導硬闖女子賽道 馬拉松男網紅遭傳慣犯

影／WSSA疊杯世錦賽首日5金！U10逆轉勝日韓聯隊奪冠

大陸桌協高層地震！劉國梁突然卸任 馬龍有新身分

企業排球／甘可慧奪女子組MVP 學習成為領導者

相關新聞

競技疊杯世錦賽 台灣橫掃25金15銀12銅

2025年WSSA競技疊杯世錦賽25日在瑞士登場，台灣僅派出16名小將參賽，卻在3天賽事裡橫掃25金15銀12銅，其中1...

蘇迪曼盃／中華隊對捷克連拿3點 分組賽2連勝晉級8強

在中國大陸廈門舉行的2025蘇迪曼盃，中華隊在首日以4：1擊敗加拿大後，今天的分組賽第二戰碰上捷克，中華隊在前三點賽事都...

全大運／不受紀錄烏龍影響 陳玟卉雙破全國紀錄收第5金

我國兩屆奧運舉重國手陳玟卉，今天在114年全國大專校院運動會舉重女子76公斤級賽事，雖然一度發生紀錄錯誤的小插曲，但最終...

世壯運／雙北將登場 104歲台灣羽球好手參賽

2025雙北世界壯年運動會17日開幕，台北市政府今天表示，共有逾2千名65歲以上「不老英雄」參賽，90歲以上15人，台灣...

全大運／國體射箭7獎牌大豐收 北大5獎牌複合弓大突破

114年全大運射箭公開賽組賽事在今天落幕，其中國立體大在壓軸登場的反曲弓個人賽中表現搶眼，包辦男子個人賽金、銅牌以及女子...

世壯運／5賽事預期影響交通 田徑跑上市民高架道路

2025雙北世壯運5月17日登場，台北市交通局今天提醒，除開幕當天會在市府周邊遊行，還有5項賽事預期影響交通，其中田徑公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。