蘇迪曼盃／中華隊對捷克連拿3點 分組賽2連勝晉級8強
在中國大陸廈門舉行的2025蘇迪曼盃，中華隊在首日以4：1擊敗加拿大後，今天的分組賽第二戰碰上捷克，中華隊在前三點賽事都順利拿下後，已確定收下分組賽2連勝，並取得8強賽門票，不過依照規定仍必須完成5點賽事。
由世界羽聯舉辦的世界羽球團體錦標賽蘇迪曼盃，今年在大陸廈門舉行，也是大陸史上第7度舉辦此賽事，而中華隊這次分組賽與南韓、加拿大、捷克分在同組，將取分組前兩名晉級到8強淘汰賽，而中華隊也在首戰以4：1擊敗加拿大，分組賽勝場開胡。
而今天面對捷克，中華隊在只要贏球就能晉級8強淘汰賽的情況下，依舊打出亮眼一戰，包括首點混雙葉宏蔚／胡綾芳以21：19、25：23直落二取勝，第二點男單則是由「左手重砲」林俊易代表出賽，迎戰捷克勞達（Jan Louda），最終再以21：12、21：18勝出。
第三點女單中華隊則是派出許玟琪出戰麥克斯諾娃（Petra Maixnerova），在雙方實力有所落差下，最終許玟琪僅花39分鐘就以21：19、21：10勝出，中華隊連拿3點後，儘管仍必須進行完5點賽事，但已確定再取一勝，將與南韓以分組前兩名晉級到8強賽，後天兩隊的對決也將成為分組龍頭之爭。
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