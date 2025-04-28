快訊

明後2天飆高溫！熱到這日變天 梅雨季首波鋒面下周報到

高關稅大陸撐不下去？ 美財長：說不定陸方會先打給我

蘇迪曼盃／中華隊對捷克連拿3點 分組賽2連勝晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「左手重砲」林俊易。報系資料照
「左手重砲」林俊易。報系資料照

在中國大陸廈門舉行的2025蘇迪曼盃，中華隊在首日以4：1擊敗加拿大後，今天的分組賽第二戰碰上捷克，中華隊在前三點賽事都順利拿下後，已確定收下分組賽2連勝，並取得8強賽門票，不過依照規定仍必須完成5點賽事。

由世界羽聯舉辦的世界羽球團體錦標賽蘇迪曼盃，今年在大陸廈門舉行，也是大陸史上第7度舉辦此賽事，而中華隊這次分組賽與南韓、加拿大、捷克分在同組，將取分組前兩名晉級到8強淘汰賽，而中華隊也在首戰以4：1擊敗加拿大，分組賽勝場開胡。

而今天面對捷克，中華隊在只要贏球就能晉級8強淘汰賽的情況下，依舊打出亮眼一戰，包括首點混雙葉宏蔚／胡綾芳以21：19、25：23直落二取勝，第二點男單則是由「左手重砲」林俊易代表出賽，迎戰捷克勞達（Jan Louda），最終再以21：12、21：18勝出。

第三點女單中華隊則是派出許玟琪出戰麥克斯諾娃（Petra Maixnerova），在雙方實力有所落差下，最終許玟琪僅花39分鐘就以21：19、21：10勝出，中華隊連拿3點後，儘管仍必須進行完5點賽事，但已確定再取一勝，將與南韓以分組前兩名晉級到8強賽，後天兩隊的對決也將成為分組龍頭之爭。

中華隊 葉宏蔚 許玟琪

延伸閱讀

曲棍球／亞洲總會盃中華隊奪男女雙亞軍 放眼亞運會

經典賽／20分鐘通過！曾豪駒連3場大賽掌中華隊兵符

經典賽／評2026年分組史上最難 韓媒：其實中華隊已領先南韓

瑞士羽賽／錯過局末點 林俊易止步4強衛冕夢碎

相關新聞

蘇迪曼盃／中華隊對捷克連拿3點 分組賽2連勝晉級8強

在中國大陸廈門舉行的2025蘇迪曼盃，中華隊在首日以4：1擊敗加拿大後，今天的分組賽第二戰碰上捷克，中華隊在前三點賽事都...

全大運／不受紀錄烏龍影響 陳玟卉雙破全國紀錄收第5金

我國兩屆奧運舉重國手陳玟卉，今天在114年全國大專校院運動會舉重女子76公斤級賽事，雖然一度發生紀錄錯誤的小插曲，但最終...

世壯運／雙北將登場 104歲台灣羽球好手參賽

2025雙北世界壯年運動會17日開幕，台北市政府今天表示，共有逾2千名65歲以上「不老英雄」參賽，90歲以上15人，台灣...

全大運／國體射箭7獎牌大豐收 北大5獎牌複合弓大突破

114年全大運射箭公開賽組賽事在今天落幕，其中國立體大在壓軸登場的反曲弓個人賽中表現搶眼，包辦男子個人賽金、銅牌以及女子...

世壯運／5賽事預期影響交通 田徑跑上市民高架道路

2025雙北世壯運5月17日登場，台北市交通局今天提醒，除開幕當天會在市府周邊遊行，還有5項賽事預期影響交通，其中田徑公...

世壯運／最萌打卡點 三隻「巨型壯寶」降落板橋體育場

為迎接2025雙北世界壯年運動會，新北市體育局在板橋體育場打造最萌打卡地標「壯寶樂園」，現場有三隻超人氣巨型壯寶氣球裝置，還有溫馨可愛的「壯寶房間」主題無人商店，搭配限量周邊商品展出，為賽事提前暖身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。