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全大運／不受紀錄烏龍影響 陳玟卉雙破全國紀錄收第5金

聯合報／ 記者劉肇育／台南即時報導
台師大陳玟卉以雙破全國紀錄、抓舉平全國紀錄的表現拿下生涯第5面全大運金牌。圖／長榮大學114全大運執辦提供
台師大陳玟卉以雙破全國紀錄、抓舉平全國紀錄的表現拿下生涯第5面全大運金牌。圖／長榮大學114全大運執辦提供

我國兩屆奧運舉重國手陳玟卉，今天在114年全國大專校院運動會舉重女子76公斤級賽事，雖然一度發生紀錄錯誤的小插曲，但最終仍以抓舉105公斤、挺舉138公斤、總和243公斤，抓舉平全國紀錄，挺舉、總和雙破全國紀錄的表現，拿下生涯第5面全大運金牌。

陳玟卉曾在杭州亞運舉出抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤的三項全國紀錄，為我國舉重女子76公斤三項全國紀錄保持人，並在當屆賽事拿下第4名。

而今天比賽過程中卻發生一段小插曲，陳玟卉在抓舉第3次試舉時將重量從原先的101公斤調升到105公斤，由於大會技術手冊上登錄的全國紀錄為陳恩慈的104公斤（正確資訊應為陳玟卉杭州亞運抓舉105公斤），在陳玟卉上場試舉時大會也播報陳玟卉如試舉成功將打破全國紀錄，最終陳玟卉也完成試舉，不過僅為追平自己所保持的全國紀錄。

大會裁判組事後解釋，由於收到的全國紀錄資料並未更新，未納入陳玟卉在杭州亞運的紀錄，在抓舉結束後也派員到熱身場向陳玟卉團隊確認後，確實未打破抓舉全國紀錄，而是追平陳玟卉自己所保持的全國紀錄。

儘管發生意外插曲，但並未影響陳玟卉今天的好狀態，她在挺舉前兩次試舉分別挑戰125公斤、132公斤皆成功後，第三次試舉直接挑戰138公斤也順利舉起，加上總和243公斤，兩項成績皆打破全國紀錄，收下生涯第5面全大運金牌。

賽後陳玟卉也表示並不太在意這個小烏龍，今天的目標就是把成功率提高，而最終她也做到六次試舉都成功，對於接下來將前往亞錦賽參賽增添不少信心，「我知道自己挺舉有破全國，擔心的事情也都沒發生，亞錦賽目標就是把成功繼續往前推進，如果六把都能成功會是滿意的狀態。」

教練黃達德則表示，在抓舉進行完後確實有大會人員前來確認破紀錄狀況，所幸陳玟卉今天確實狀況不錯，「她最近練習狀況不錯，但今天原本沒有想說要讓她拚全國紀錄，而是希望（挺舉）132公斤而已，不過她今天狀況確實很好。」

亞運 舉重 陳玟卉

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