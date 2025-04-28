全大運／國體射箭7獎牌大豐收 北大5獎牌複合弓大突破

114年全大運射箭公開賽組賽事在今天落幕，其中國立體大在壓軸登場的反曲弓個人賽中表現搶眼，包辦男子個人賽金、銅牌以及女子金牌，成為今年射箭場最大贏家，至於由「湯包」湯智鈞坐鎮的台北大學，也收穫5面獎牌，表現同樣不俗。

今年全大運射箭賽由公開組賽事打頭陣，其中今天上午先是展開複合弓獎牌戰賽程，最終複合弓男團由台灣體大摘金，至於女團則由北市大掄元，個人賽部分男子組由中正大學楊承叡射退北市大張正韋，女子組由文化大學馬瑀彣、吳亭廷金包銀。

至於在下午的反曲弓賽事，男團由中正大學摘金，女團則由清華大學摘下后冠，個人賽部分男子組冠軍賽由國體大劉泰言險勝奧運國手湯智鈞，女子組則由國體大施孟軍射退中正大學劉佩妤，最終國體大也以奪下7面獎牌成為今年射箭場最大贏家，北大與北市大則以5面居次。

其中國體大劉泰言今年世大運選拔賽以第4名與國手資格擦身而過，但今天他在反曲弓男子個人金牌戰射退世大運選拔賽第一名的奧運國手湯智鈞，摘下個人生涯首面全大運金牌，教練郭振維表示，這一場比賽勝出對於劉泰言的信心來說確實有不小的提升，也期待他接下來在6月的亞洲盃能繼續維持佳績。

而北大今年雖然在個人賽僅有湯智鈞射下一面銀牌，但在團體賽與混雙賽事合計拿下4面獎牌，同樣是大豐收，教練劉展明表示，這次以陳思妤／林昱圻拿下複合弓混雙金牌最令人驚艷，「因為我們沒有專門的複合弓教練，近期才從校外找一些教練來幫忙看一下，這次思妤和昱圻能夠射下金牌確實很不錯，尤其思妤目前也在國家隊備戰世大運，希望這一面金牌對於她信心能更有提升。」

談到這次北大射箭隊在入住新營的民宿後每晚都由選手自己開伙一起享用，讓團隊在比賽結束後仍有更多交流機會並凝聚向心力，對於團隊氣氛確實有不小的幫助，劉展明說：「畢竟我們算是人數比較少的隊伍，大家也可以利用吃飯時間多聊聊天，對於團隊氣氛確實有滿大的幫助。」