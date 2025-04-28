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世壯運／5賽事預期影響交通 田徑跑上市民高架道路

中央社／ 台北28日電
路跑比賽示意圖。報系資料照
路跑比賽示意圖。報系資料照

2025雙北世壯運5月17日登場，台北市交通局今天提醒，除開幕當天會在市府周邊遊行，還有5項賽事預期影響交通，其中田徑公路賽將在5月25日跑上市民高架道路。

台北市交通局今天公布未來4週預期影響交通的活動與工程，建議用路人避開該地點及時段或提前改道行駛，以免行程延誤，同時呼籲民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具，免去交通壅塞的困擾。

活動部分，交通局表示，包含2025雙北世界壯年運動會在5月16日晚間7時登場的歡迎晚會，可能影響花博爭豔館周邊交通，隔天中午至晚間6時30分的開幕典禮及遊行則涵蓋台北大巨蛋、市府路、府前廣場、逸仙路、松高路、松壽路、松智路、基隆路等。

交通局指出，用路人另須注意世壯運5項賽事，包含5月18日至25日的沙灘排球賽，預期影響府前廣場及新仁愛路交通，5月22日及23日的短距離定向越野、5月26日及27日的中距離定向越野則分別影響國父紀念館、碧山露營場周遭。

5月25日登場的田徑公路賽將從台北市政府出發，10公里路線主要往返仁愛路，半程馬拉松路線會跑上市民高架道路，預計當天上午4時至10時影響府前廣場、仁愛路、逸仙路、松高路、松壽路、忠孝東路、愛國東路、愛國西路、塔城街、鄭州路、市民高架道路等路段。

最後是5月27日及28日的個人公路賽，預期當天上午10時至下午2時影響磺清路、磺清大橋及陽金公路交通。交通局表示，世壯運賽事詳細交通管制內容將另行公布。

北市 越野

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