全大運／陳冠伶2周內迎3戰考驗 三破大會紀錄完成連霸
我國舉重新星陳冠伶今天在114年全國大專校院運動會舉重女子55公斤級，最終以三破大會紀錄的抓舉94公斤、挺舉113公斤、總和207公斤完成2連霸，在全大運後她也將啟程秘魯參與世青賽，之後再回國隨隊出征亞錦賽，將在2周內迎接3場賽事考驗。
陳冠伶目前是我國女子55公斤級3項全國紀錄保持人，其中抓舉98公斤與總和217公斤都是在去年世青賽創下，至於挺舉120公斤則是在去年底的亞青賽成功舉起。
儘管近期受到右後腰傷影響，導致訓練狀況並不算太好，但陳冠伶今天在全大運仍是在抓舉繳出94公斤、挺舉則是有113公斤，最終以總和207公斤完成在該量級的2連霸，三項成績也都打破大會紀錄。
賽後陳冠伶表示，在今天進行挺舉時，右後腰的傷勢還是有感覺，不過挺舉是她過去強項，賽前原本並不太擔心，結果反倒是在抓舉部分發揮得比平常練習更好，「儘管這場狀態沒有到很好，但我覺得這並不太影響我的心情。」
在全大運結束後，陳冠伶接下來將飛往秘魯參加世青賽，並在5月5日返台後，隔日再跟隨中華隊其他成員一同前往中國大陸江山參加亞錦賽，將在兩周內就進行3場高強度的賽事，陳冠伶說：「接下來兩場國際賽，希望先穩穩舉出原本該有的成績。」
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